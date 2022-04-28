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Giriş Tarihi: 28.4.2022 19:07 Son Güncelleme: 28.4.2022 19:20

Bakan Kurum, Marmaris’te yangın konutlarını inceledi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bakan Kurum, Marmaris’te yangın konutlarını inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı  Murat Kurum, bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak için Muğla’ya geldi. Bakan Kurum ziyaretleri kapsamında, Marmaris’in Osmaniye Mahallesi’ndeki yangın konutlarını inceledi. İçmeler Mahallesi’nde sel sonrası atıklarla kirlenen körfezde incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak için Muğla'ya geldi. Dalaman Havalimanı'na inen Bakan Kurum, Köyceğiz'e hareket etti. Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İller Bankası tarafından finanse edilen bisiklet ve yaya yolu projesinin tamamlanmasıyla açılışını yaptı.



KÖRFEZİ VE YANGIN KONUTLARINI İNCELEDİ

Marmaris'e geçen Kurum, orman yangınından sonra inşa edilen konutları incelemek için Osmaniye Mahallesi'ne gitti. Yangın konutlarını inceleyen Kurum, İçmeler Mahallesi'ne geçti. Kurum, Marmaris'teki incelemelerinin ardından iftar programına katılmak için Ula ilçesine hareket etti.

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Bakan Kurum, Marmaris’te yangın konutlarını inceledi
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