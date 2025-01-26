Bakan Kurum: "Osmaniyeli kardeşlerimiz ne istediyse onu yaptık"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'de TOKİ afet konutlarında incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem konutlarına yerleşen bazı afetzede aileleri evlerinde ziyaret gerçekleştirerek sohbet etti. Bakan Kurum, "Daha önceki ziyaretimde de 'Osmaniyeli kardeşlerimiz ne isterse biz onu yaparız, yeter ki gönülleri razı olsun' demiştik. Ardından da vatandaşlarımızın Osmaniye'de talep ettiği çalışmayı hızlıca başlattık. Osmaniye'de toplamda 7 bin 337 konut ve iş yerimize kardeşlerimize teslim ettik" dedi.

Osmaniye'de 4 bin 881 konut ve iş yerinin yapımına hızla devam ettiğini dile getirine Bakan Kurum, Esenevler İstasyon Caddesi'ndeki Rezerv Yapı Alanımızın sınırlarını yeniden değerlendirmiştik. Yine İstasyon Caddemizde, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait olan arsanın da yaklaşık 10 dönümlük kısmını, depremde en çok can kaybının yaşandığı Bilge Sitesi'nin bulunduğu alanı Rezerv Yapı Alanına dahil ettik. İnşallah 30 Ocak'ta buradaki dönüşüm projesini de başlatıyoruz. Ben yeni yuva ve iş yerlerimizin şimdiden Osmaniye'mize ve hak sahibi afetzede kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Osmaniye'mizde annelerimiz, babalarımız, evlatlarımız huzur ve güven içerisinde yaşasın" diyen Bakan Kurum, "Allah böyle acı, keder ne Osmaniye'mize ne de 81 İlimize yaşatmasın. Yeni yuva ve iş yerlerimizin şimdiden Osmaniyeli vatandaşlarımıza ve afetzede vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şehirlerimizin yarınları için, çocuklarımız için, vatandaşlarımız için 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışacağız. Osmaniye'mizi de deprem bölgemizi de ülkemizi de çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşımaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da deprem bölgesinden asla ve asla ayrılmayacağız. Depremzede kardeşlerimizin elini bu evler teslim edilene kadar, şehirlerimiz ayağa kalkana kadar bırakmayacağız, afetin tüm yaralarını sarıncaya kadar tüm ekibimizle birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.