Bakan Kurum, “Şanlıurfa’da 25- 30 bin konutluk uydu kent planlıyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir dizi temaslarda bulunmak üzere dün öğlen saatlerinde Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Kurum kentteki ziyaretlerine valilikle başladı. Daha sonra Kurum, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 2. sınıf İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran için düzenlenen törene katıldı. Akşam saatlerinde de Bakan Kurum, Eyyübiye'deki TOKİ konutları projesini inceledi. Bakan Kurum bugünde Şanlıurfa'da İl Koordinasyon toplantısına katıldı.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantısına, Bakan Kurum'un yanı sıra Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran Vali Yarımcıları, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları ve Kurum Müdürleri katıldı.

ŞANLIURFA'DA 25- 30 BİN KONUTLUK UYDU KENT YAPILACAK

İl Koordinasyon toplantısında açıklama yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde siyasi polemiğe yer yoktur. Yarınlar için bir milli mutabakat çerçevesinde başlattığını bu çalışmalarda hiç bir arkadaşımız da siyasi bir polemik içine girmesini istemiyorum. Mesele milletimiz geleceği ise geri teferruat diyoruz. Bu anlayışla 11 ilimiz için çalışma devam edeceğiz. Osmanbey Mahallesi'nde 25- 30 bin konutluk uydu kent planlıyoruz" dedi.

Kurum, "Yeni konutlarımız, altyapısıyla üst yapısıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçları gidersin istiyoruz. Şu ana kadar değerli arkadaşlar 11 ilimizde 283 bin yeni yuvamızın inşaatını başlattık süratle inşaatlarımızı devam ettiriyoruz. 4 bin 500'e yakın köyümüzde çalışıyoruz ve istiyoruz ki köylerimizde de üretim devam etsin, istihdam devam etsin, kalkınma, kırsal kalkınma devam etsin. Ovasıyla, tarlasıyla, çiftçisiyle, turizmiyle, tarımıyla bütüncül bir bakış açısıyla bu süreçleri yürütmeye çalışıyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. 10 gün sonra yani temmuz ayı sonunda 15 bin, ağustosta 20 bin deprem konutumuzu süratle tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimize anahtar teslimlerini yapacağız. Onların mutluluklarına hep birlikte şahitlik edeceğiz. İnşallah her ay 25 bin konutumuzun teslimi ile birlikte etap etap konutlarımızı tamamlayacağız ve bu projelerimizi sözlerimizi tutmak suretiyle gerçekleştirmiş olacağız."