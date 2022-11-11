Bakan Kurum’dan Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki çalışmalarla ilgili paylaşım

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki restorasyon ve inşa çalışmalarına ilişkin video paylaştı.

Kurum, "Yıktılar, biz yaptık. Yaktılar, biz yine yaptık. Tarihine, kültürüne yakışır bir Sur'u yeniden inşa ettik." ifadesini kullandı.

Bakanlık tarafından Sur'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Diyarbakır İl Müdürü Nurullah Bilgin de Sur'un eski hali ile yeni hali arasındaki fotoğrafların kıyaslandığı zaman bütün anıtsal eserlerin etraflarının işgal altında, derme çatma herhangi bir mühendislik hizmeti görmemiş yapılarla dolu olduğunu aktardı.

Bilgin, "Tüm bu alanlar temizlendi, Diyarbakır Kalesi'nin silueti ortaya çıkarıldı. Altyapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, TOKİ, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ve İLBANK tarafından çalışmalar tamamlandığı zaman camileri, hanları ve kiliseleri ile Sur tam bir açık hava müzesi olacak." bilgisini paylaştı.

3 BİN 822 İŞ YERİ VE KONUTUN CEPHESİ YENİLENDİ

Videoda, çalışmalar sırasında tarihin ve doğal güzelliklerin korunması için büyük hassasiyet gösterildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Sur ilçesine 506 konut inşa edildi, 3 bin 822 iş yeri ve konuta da cephe yenileme çalışması yapıldı. Tüm bunlar yapılırken şehrin tarihi ve doğal güzelliğinin korunması için büyük hassasiyet gösterildi. Yapılar, cumbasıyla eyvanıyla havuzu ve avlusuyla aslına uygun tasarlandı. Çalışmalarda 300'ün üzerinde mimar ve sanat tarihçisi görev aldı. Kadim bir medeniyete sahip Diyarbakır'da Kurşunlu Camisi, Ulu Cami, Surp Giragos Kilisesi ve Protestan Kilisesi gibi tarihi geleceğe aktaran eserlerin de restorasyonu yapıldı. Tarihi eserler, tüm bu çalışmalarla yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Bölgeye sosyal alanlar, spor tesisleri, okullar yapıldı. Yeşil alanlar artırıldı, tarihi Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri arasına Millet Bahçesi yapıldı."