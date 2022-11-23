Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmaları başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sabah saatlerinde Düzce'de gerçekleşen deprem sonrası konutlarda oluşan hasarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

Burada şunu gördük ki, Düzceli kardeşlerimiz deprem sonrasında oldukça bilinçliler. Nasıl hareket edilmesi konusunda yapılması gerekenleri yerine getiriyorlar.

Hasarları, hasar tespit ekiplerimiz belirlemek için çalışma başlattılar.4 vatandaşın hastanede tedavisi devam ediyor, kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklar. 4,3 şiddetinde 138 artçı deprem de meydana geldi. İnşallah el birliği içinde süreci vatandaşlarmızla birlikte yürüteceğiz. AFAD, Kızılay burada vatandaşlarımızın barınma ve gıda ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları valilik koordinasyonuyla yürütüyorlar.

Hasar tespitleriyle ilgili bugün 321 binada hasar tespiti yaptık. Gölyaka'da 5 bina 8 bağımsız bölüm ağır hasarlı, 3 bina diğer mahallelerde hasarlı. Yurtlarımızda hasar söz konusu değil. Kamu binalarında kısmi hasarlar var. Çocuklarımızın güvenliği sağlanması için valilik vatandaşları bilgilendirmek suretiyle bu süreci yürütüyor olacak.

Vatandaşların büyük kısmı tedbir nedeniyle dışarıdalar. Şehrin yüzde 95'ine elektrik verildi. İçme suyuna ilişkin birkaç kısmi hasarlar söz konusu o hasarlar su kesilmeden tamamlanacak ve su verilecek. Doğal gazda tespitleri yapılan yerlerde doğal gaz verilme süreci de koordinasyon içinde verilecek.

Tespitlere müteakip vatandaşlardan isteğimiz evlerine girmeleridir. Neticede artçı depremler devam ediyor. Bu tespitleri 300 kişilik hasar tespit ekibimizle 2 gün içinde tamamlamayı ve vatandaşlara bildirmeyi hedefliyoruz. Eşya hasarlarının tespitlerine başlandı ve hasarın durumuna göre AFAD vatandaşlarımıza yardım etmek suretiyle bu süreci yürütmüş olacak.

Ağır hasarlı binalarla ilgili depremde hasarın az olmasının sebebi de 2000 yılından itibaren yapılan gerek kentsel dönüşümle gerek yapı denetim sistemimizle gerek TOKİ'mizle deprem sonrası yaptığımız konutlarla Düzce'deki deprem çok fazla yapısal hasara yol açmadı. Buradaki binaların yüzde 75'inin deprem yönetmeliğine göre yapılmış olmasıdır.

Depremlerde 80 bin canımızı yitirdik. Devletimiz tüm Türkiye'de yürütmüş olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarıyla mücadeleyi kararlı şekilde yürütüyoruz. Deprem sürecini en iyi şekliyle yürütmeye devam edeceğiz. Düzce'ye 6728 konut kazandırmıştık. 250 bin sosyal konut kapsamında Düzce'ye 1100 konut sözü vermiştik. Bu konutların da en kısa sürede inşasını gerçekleştiriyoruz.

Belediyelerimize daha iyi hizmet vermesi amacıyla 1'er milyon lira, afet sonrasında 4 milyon lira yardım sağladık. Vatandaşların ihtiyaçlarını ilçe belediyeleri karşılamaya devam edecek.

Ağır hasar gören binalar için de hızlı şekilde inşaatların yapımını gerçekleştireceğiz.