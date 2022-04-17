Bakan Kurum’dan skolyoz hastası Elif’e destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, dün akşam katıldığı AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatı'nın iftar programının ardından ilçeden ayrılmadan önce ev ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. Gölbaşı ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Yeşildemir ailesinin evine de misafir olan Bakan Kurum, ailenin okul çağındaki çocukları Melisa (13), Esma (11) ve Elif'e (9) çanta ile kırtasiye malzemeleri, okul öncesi çağdaki çocukları Hamza Can (6), İsmail (4) ve Nuriye'ye (2) ise çeşitli oyuncaklar hediye ederek, onlarla bir süre sohbet etti. Ailenin 9 yaşındaki kızları Elif'in tedavisi için 4 yıl önce Aydın'dan Ankara'ya geldiklerini öğrenen Bakan Kurum, skolyoz hastası Elif ile yakından ilgilendi. Kurum'a ailenin ikamet ettiği evin kira olduğu, çevre desteği ve sosyal yardımlarla geçindiği bilgisi verildi. Baba İdris Yeşildemir, kızları Elif'in tedavisinin Şehir Hastanesi'nde devam ettiğini, doktorlarının Elif'in durumunu takip ettiklerini ve yapılması gereken kalıcı tedavi yöntemini ilerleyen günlerde kendilerine bildireceklerini söyledi. Elif'in tedavisi için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Kurum, "Gerek Şehir Hastanesi olsun, gerek başka yer olsun ne gerekiyorsa beraber yapalım" ifadelerini kullandı.