Bakan Memişoğlu: Bugün Türk sağlık sanayisinde dönüm noktalarından biri!

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yerli kalp akciğer makinesinin kullanıldığı ilk hasta olan; 24 Haziran 2026'da Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde açık kalp ameliyatı başarıyla gerçekleştirilen 51 yaşındaki hasta Bülent Yeniay'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Bakan Memişoğlu, "Bugün bizim gurur günümüz. Türk sağlık sanayisinde dönüm noktalarından biri. Hekimlerimiz, ASELSAN'ımızın ürettiği yerli kalp akciğer makinemizle Bilkent Şehir Hastanesinde ameliyat gerçekleştirdiler ve bugün de hastamızı ziyarete geldik." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modeliyle Türkiye Yüzyılını yaşatmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Ben huzurunuzda başhekimimizden, Ümit Kervan hocamızdan ASELSAN'ımıza kadar, bütün mühendis arkadaşlara, ekibe toplumum ve milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, "Biz bir araya geldiğimizde, birlikte hareket ettiğimizde, gücümüzü birleştirdiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey olmadığına inanıyoruz. Allah'ın yardımıyla bu ülke sağlıkta dünyanın teknoloji üreten, cihaz üreten en önemli ülkelerinden biri olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde buna çalışıyoruz." diye konuştu.

Kalp ameliyatlarının bugün ülkemizin dört bir yanında yapılabildiğine dikkati çeken Bakan Memişoğlu, "Ama toplumun bu hastalığı yaşamadan önce sağlıklı kalmak için çaba harcaması lazım. Onun için de ne yapması lazım? Sigara-tütün alışkanlıklarından, hareketsizlikten ve kilodan uzak durması lazım. Hareketli olması lazım. Onun için biz insanlardan özellikle -Koruyan Sağlık kapsamında- hareket etmelerini, beslenmelerine dikkat etmelerini ve kendi sağlıklarına zarar verecek tütün gibi bağımlılıklardan, internet bağımlılığından uzak kalmalarını istiyoruz. Biz insanlarımızı seviyoruz. Onların sağlıklı kalmasını istiyoruz." dedi.

İnovasyon ödüllü yerli kalp akciğer makinesi LIFELINE HLM, ilk kez Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldı.

ASELSAN tarafından geliştirilen, hayvan deneyleri ve klinik çalışmaları ise Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından yapılan yerli kalp akciğer makinesi, operasyon süresince sergilediği yüksek performansla sağlık teknolojilerinde önemli bir eşiğin geride bırakılmasını sağladı.

Yenilikçi mühendislik yaklaşımıyla geliştirilen bu ileri düzey yerli kalp akciğer makinesi, ameliyat boyunca hastanın dolaşım ve oksijenasyon fonksiyonlarını güvenli ve kesintisiz şekilde üstlenerek cerrahi ekibe yüksek hassasiyetli destek sundu. Operasyonun başarıyla tamamlanması, cihazın klinik güvenilirliği ve etkinliği açısından güçlü bir referans oluşturdu.

Önümüzdeki dönemde farklı hastanelerde de yaygınlaştırılması planlanan yerli kalp akciğer makinesi LIFELINE HLM'nin Türkiye'nin "sağlıkta tam bağımsızlık" hedefine önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.