Bakan Memişoğlu Kayseri’de müjdeyi verdi: 37 bin sağlık çalışanı alınacak

Kayseri'yi ziyaret eden sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu valilik ziyaretinde konuştu. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında 43. il olarak Kayseri'yi ziyaret ettiğini belirten Bakan Memişoğlu, daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için sahada olduklarını söyledi.

37 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI İÇİN PLANLAMA

Bakan Memişoğlu, 37 bin sağlık çalışanı için de planlamaların yapıldığını belirterek "Cumhurbaşkanımız söyledi; herkes merak ediyor. 37 bin hekim dışı sağlık çalışanı alacağız. Bununla ilgili arkadaşlarımız planlamayı yapıyorlar. En iyi şekilde de insanlarımıza hakkaniyetli şekilde bu kadroları dağıtacağız. Ben özellikle Türkiye'nin hayırseveriyle, kamusuyla, insanıyla örnek olan şehrinde olmaktan çok mutluyum, tekrar ediyorum. Herkesin şimdiden Ramazan Bayramı'nı kutluyor, aynı zamanda da bundan sonraki günlerimizin çok daha iyi olması için sağlıkla ilgili çalışmalarımıza da gece gündüz devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.