Bakan Murat Kurum Adıyaman’da Deprem Çalışmalarını İnceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan, Hüseyin Özhan, partililer ve bürokratlar eşlik etti. Meydanda incelemeler yapan Bakan Kurum, ardından Çarşı Meydanı'nda esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Kurum, daha sonra iki işyerinin açılışını yaparak Emlak Konut şantiyesinde deprem konutlarını inceleyen Kurum, burada yaptığı açıklamada Adıyaman'daki çalışmaların hızla tamamlandığını belirtti.

"ADIYAMAN'IN HER NOKTASINA DOKUNUYORUZ"

Depremin ilk gününden bu yana afet bölgesinden ayrılmadıklarını vurgulayan Bakan Kurum, "Her gelişimizde Adıyaman'ın daha güzel günlere doğru ilerlediğini görüyoruz. Merkez 2 alanındaki konut ve dükkanlarımız tamamlandı, kısa sürede yerleşim başlayacak. Kent Meydanı ve Cami Çevresi Çarşı Projesi'nin ilk etabını açtık, kalan kısmı da hızla bitiriyoruz. Burası sadece Adıyaman'ın değil, bölgenin ticaret ve kültür merkezi olacak" dedi. Örenli Mahallesi, İndere ve Ulu Camii çevresindeki çalışmaların da devam ettiğini belirten Kurum, İndere Projesi'nde 16 bin aileye konut, binlerce kişiye de iş imkanı sağlanacağını söyledi.

GÖLBAŞI'NDA İMAR DÜZENLEMESİ TAMAMLANDI

Gölbaşı ilçesinde 450 hektarlık alanda imar planlama ve uygulama çalışmalarının bitirildiğini aktaran Bakan Kurum, yerinde dönüşüm hibe ve kredi desteğinin ağustos sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

"VERDİĞİMİZ HER SÖZE SADIĞIZ"

Bakan Kurum, deprem bölgesinde hedeflerinin tüm illeri ayağa kaldırmak olduğunu belirterek, "Adıyaman'da bugüne kadar 36 bin yeni konut ve iş yerini teslim ettik. Yıl sonuna kadar 43 bin bağımsız bölümü tamamlayacağız. Eylül ayında Adıyaman merkezde tüm konutları teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesinde ise 250 bin teslimata ulaştık, 2025 sonunda 453 bin bağımsız bölümü tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"KİM TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYDUĞUNU MİLLET BİLİYOR"

Eleştirilere de yanıt veren Kurum, "Deprem bölgesinin her karışında devlet çalışmıştır, millet kazanmıştır. Başarısız olmamızı bekleyenler kaybetmiştir. Türkiye'nin bu gücünü ya kabul edeceksiniz ya da kabul edeceksiniz. Biz bu yolda şehirlerimizi ayağa kaldırmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Kurum, konuşmasını "Milletimiz rahat olsun, rotamız dosdoğrudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz" sözleriyle tamamladı.