Bakan Murat Kurum'dan "COP27" paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İklim değişikliğinin sonuçlarına karşı birlikte atacağımız her adım çok önemli! COP 27 (Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı) Başkanı ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Federal Almanya Çevre Bakanı Steffi Lemke, Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman ile COP 27'de verimli görüşmeler yaptık." ifadelerini kullandı.
Kurum paylaşımında görüşmelerden fotoğraflara da yer verdi.
İklim değişikliğinin sonuçlarına karşı birlikte atacağımız her adım çok önemli!— Murat KURUM (@murat_kurum) November 15, 2022
📌 #COP27 Başkanı ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri
📌 Federal Almanya Çevre Bakanı @SteffiLemke
📌 Pakistan İklim Değişikliği Bakanı @sherryrehman ile #COP27'de verimli görüşmeler yaptık. pic.twitter.com/H0ia510Zmy