Haberler Yaşam Haberleri Bakan Murat Kurum'dan "COP27" paylaşımı
Giriş Tarihi: 16.11.2022 00:14

Bakan Murat Kurum'dan "COP27" paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin sonuçlarına karşı birlikte atılacak her adımın çok önemli olduğunu bildirdi.

AA
Bakan Murat Kurum’dan COP27 paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İklim değişikliğinin sonuçlarına karşı birlikte atacağımız her adım çok önemli! COP 27 (Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı) Başkanı ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Federal Almanya Çevre Bakanı Steffi Lemke, Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman ile COP 27'de verimli görüşmeler yaptık." ifadelerini kullandı.

Kurum paylaşımında görüşmelerden fotoğraflara da yer verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Düzenlemede yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olanlar için emeklilik yöntemi
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLA 2022-2023: E devlet ile GSB KYK burs başvuru nasıl yapılır, ne zamana kadar sürecek?
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret 2023 açıklaması: Çalışanların lehine yeni adımlar atılacak!
Teröristbaşı Duran Kalkan’dan saldırı itirafı! Kasım ayını işaret eden alçak tehditler
AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL: Motorine indirim geldi! Akaryakıta indirim sonrası il il benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar,?
Benzin ve mazot fiyatı SON DAKİKA: Yeni indirim! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar kadar oldu? İşte İstanbul dahil akaryakıt fiyatları
2022 emekli promosyon kampanyaları YENİLENDİ! İşte güncel en yüksek banka promosyonu veren bankalar listesi
EYT son durum 15 Kasım 2022: Prime ve yaş sorunu çözülüyor! 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler olacak?
SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamada herkesin dikkatini çekmişti; İşte o bebek arabasının sahibi
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Murat Kurum'dan "COP27" paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA