Bakan Murat Kurum’dan kira müjdesi: ‘Proje 2023’te tamamlanacak’ diyerek duyurdu!

Bakan Kurum, Kocaeli'de bütün ilçelerde, etap etap bütün riskli binaların dönüşümünü yapmayı hedeflediklerini kaydederek, "Burası bugün bir yıkım gibi gözükse de vatandaşlarımız için aslında yeni hayatlarının ilk günü diyebileceğimiz bir tören." dedi.

Konutları kısa sürede tamamlayıp vatandaşlara teslim etmeyi planladıklarını dile getiren Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hemen hemen her alanda Kocaeli'ye hizmet sunmaya devam ettiklerini vurguladı. Çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Bakan Kurum, "Gerek depremle mücadele, gerek kentsel dönüşümle mücadele noktasında da her ilçemizde bu projelerimizi inşallah yapmak suretiyle Kocaeli'mizi depreme hazır hale getirecek adımlarımızı inşallah atıyor olacağız. Ben şimdiden Cedit konutlarımız Kocaeli'mize, İzmit'imize, mahallemize hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.