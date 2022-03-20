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Giriş Tarihi: 20.3.2022 12:03 Son Güncelleme: 20.3.2022 12:08

Bakan Nebati memleketi Şanlıurfa'da

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bakan Nebati memleketi Şanlıurfa’da

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir dizi temaslarda bulunmak üzere bu sabah hava yoluyla memleketi Şanlıurfa'ya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi GAP Havalimanı'nda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ile diğer partililer karşıladı. Bakan Nebati, karşılamanın ardından Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gitti.

Bugünü Viranşehir'de geçireceği öğrenilen Nebati, Viranşehir Cumhuriyet Meydanı'nda öğle saatlerinde hemşehrilerine hitap edecek. Daha sonra baba evine gidecek olan Bakan Nebati, ayrıca Viranşehir Belediyesini, AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret edecek.

BAKAN NEBATİ, ESNAFLA DA BİR ARAYA GELECEK

21 Mart Pazartesi günü ise Şanlıurfa'da kent merkezinde birtakım ziyaretlerde bulunacak olan Bakan Nureddin Nebati, ziyaretlerine Şanlıurfa Valiliği ile başlayacak, Şanlıurfa Büyükşehir Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'na gidecek.

İl Danışma Meclisi Toplantısına katılacak olan Nebati, özel bir otelde iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

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Bakan Nebati memleketi Şanlıurfa'da
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