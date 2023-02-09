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Giriş Tarihi: 9.2.2023 20:36 Son Güncelleme: 9.2.2023 20:54

Bakan Nebati, Şanlıurfa ’da depremden etkilenen 2 ilçeyi ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Hilvan ve Bozova ilçesinde incelemelerde bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bakan Nebati, Şanlıurfa ’da depremden etkilenen 2 ilçeyi ziyaret etti

Nebati, depremlerden etkilenen kentte koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor. Hilvan ve Bozova ilçesinde incelemelerde bulunan Bakan Nebati, vatandaş ve esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Nebati, AFAD koordinasyonunda ilçelerdeki spor salonlarına yerleştirilen depremzedeleri de yerinde ziyaret ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Temaslarında kendisine eşlik eden Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Bozova Kaymakamı Akın Oruç, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ile değerlendirme toplantısı da yapan Bakan Nureddin Nebati, ilçelerdeki son durum hakkında bilgi aldı.

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Bakan Nebati, Şanlıurfa ’da depremden etkilenen 2 ilçeyi ziyaret etti
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