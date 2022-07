Bakan Nebati: “Türkiye yürekli vefakar, çalışkan ve güçlü kadınların ülkesidir”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Genele Müdürlüğü tarafından Diyarbakır'da düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması"na katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, üreterek burada hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine çeşitli katkılar sunan değerli kadın girişimcilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Bakan Nebati, "Ülkemizde kadın girişimcilerin sayısının her geçen gün artıyor olması yarınlara her bakımda güvenle bakmamızı sağlıyor. 12 bin yıllık tarihi ile medeniyetler şehri Diyarbakır'da bizleri bir araya getirdiler Halbank'ın değerli çalışanları. Halkbank üreten kadının bankası olma yolunda başarı ile ilerlemeye devam ediyor. Misyonunu ve amacını tam mükemmel bir şekilde yürütüyor. Evinde çalışarak üreten çocuklarının geleceği için ter döküp emek veren tüm kadınlarımızı selamlıyorum. Kadınlar, kadınlarımız Güneydoğulu kadınlarımız bir şeyi çok iyi bilirler onlara yazılmış hayat değil kendi fıtratlarında ve geleneklerimizde bu topraklardan fışkıran medeniyetimizle hareket ederler ve bu bölgenin çok önemli bir özelliğidir kadın erkeği yüceltir erkek kadını başının tacı yapar. Böylesine güçlü ve inancına medeniyetine bir çınardan daha güçlü bir şekilde duran duruşunu gösteren kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

"TÜRKİYE SON 20 YILDA KÖKLÜ BİR DÖNÜŞÜM GEÇİRDİ"

Son 20 yıldır Türkiye'nin Cumhurbaşkanı liderliğinde köklü bir dönüşüm geçirdiğini belirten Bakan Nebati, şöyle konuştu: "Ülkemiz, sanayi ulaşım ve sağlık altyapımızı geliştirirken eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması istihdam piyasasının iyileştirilmesi girişimcilik ve AR-GE ekosistemin oluşturması bakımından çok önemli adımlar attık. Her ne kadar ülkemiz nüfusunun yaklaşık yarısını kadınlar oluştursa da, erkeklere kıyasla kadınların ekonomik hayata katılımının sınırlı kaldığını biliyoruz ve görüyoruz. Oysa inancımız kadınlara büyük bir değer vermekten ve topluma her bakımdan katkı yapmaları yönünde onları teşvik etmektedir, bizler kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılmalarına önem veriyoruz. Bu doğrultuda yoğun bir çaba gösteriyoruz artırarak devam ediyoruz kadınlarımızın ekonomiden siyasete ticaretten sosyal hayata katılımlarını her alanda artması ülkemizi daha ileri seviyelere taşıyacak daha güçlü bir Türkiye'nin inşasında kadınlarımız önemli bir rol üstlenecektir. Ancak elbette ki kadınlar sosyal kültürel ve fitri bütün bağlarından koparılarak sadece ekonomiye değer katan bir faktör olarak değerlendirilemezler. Kadınlarımızın annelik yaparken gösterdiği büyük özveri ve aile hayatı içindeki üretken konumu kesinlikle görmezden gelinemez hiçbir surette değersizleştirilemez. Diğer taraftan dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olma yolunda ilerleyişimize kadınlarımızın çok değerli katkılar sunabileceklerine inancım tamdır."

"CESARET ET, KENDİ HİKAYENİ KENDİN YAZ"

Kadınların ülkenin kalkınması yolunda büyük başarılara imza atacağına inancının tam olduğunu ifade eden Nebati, "Bu yolculukta tüm imkan ve kaynaklarla kadınların yanında olacağız. Hayallerini gerçeğe dönüştürmelerinde gereken tüm desteği sunmaya devam edeceğiz. Sloganımız ne diyor? 'Cesaret et, kendi başarı hikayeni kendin yaz.' Unutma ki o irade sen de. Yeter ki cesaret et. Cesaretin en yüksek olduğu yer kimde? Kadınlarımızda. Kadınlarımız cesaret edecek, 'Bismillah' diyecek, hikayesini yazacak. Geçmişin Türkiye'sini nasıl kadınlar inşa ettiyse bizim geleceğimizi de inşa edecek olan sizlersiniz. Sizler başımızın tacısınız" dedi.

81 İL'DE, 81 MARKA KOOPERATİF HEDEFİ

Bu yılın sonuna kadar 81 il de marka kooperatifi sayısını en az 81'e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Nebati, bun konuda kararlı olduklarını ve 6 ay gibi bir sürenin bulunduğuna dikkat çekti. Bakan Nebati, illerin ardından bu kooperatifleri ilçelere yayarak toplam 1 milyar doları aşan ihracatıyla 1000 marka kadın kooperatifine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin yürekli ve sağduyulu insanların ülkesi olduğuna dikkat çeken Bakan Nebati, "Vefakar, çalışkan ve güçlü kadınların ülkesidir. Bizler gayretli insanlarız. Her zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık vardır. Bugün tüm dünya kritik dönüşüm sürecinden geçiyor. Tedarik zincirlerinden oluşan sorunlar nedeniyle bölgeselleşme eğilimleri de artıyor. Mücadele mutlak suretle daha güzel ve müreffeh yarınlara gebedir."