Bakan Nebati, Vali Erin’i ziyaret etti

Bir dizi temaslarda bulunmak için Şanlıurfa'ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa AK Parti millettekileri Halil özşavlı Zemzem Gülender Açanal Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Ak parti il başkanı Abdurranman kırkçı ile birlikte Vali Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Vali Abdullah Erin tarafından karşılanan Nebati, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan Valilik makamında ağırlandı. Bakan Nebati ve Vali Erin, kentteki çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.