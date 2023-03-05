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Giriş Tarihi: 5.3.2023 18:35

Bakan Nebati'den Şanlıurfa'da yıkılan binayla ilgili açıklama: Ekipler ivedilikle sevk edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki 6 katlı binanın yıkıldığı bölgeye, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleriyle güvenlik güçlerinin ivedilikle sevk edildiğini ve her ihtimale karşı arama kurtarma faaliyetlerine başlandığını bildirdi.

AA
Bakan Nebati’den Şanlıurfa’da yıkılan binayla ilgili açıklama: Ekipler ivedilikle sevk edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çöken 6 katlı binaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu ilçede daha önce ağır hasarlı olarak belirlenerek tahliye edilen 6 katlı binanın çöktüğünü ifade eden Nebati, şunları kaydetti:

"Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerimiz ivedilikle sevk edilmiş olup her ihtimale karşı arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Haliliye ilçemize ve Şanlıurfalı hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun. Bu süreçte, hasarlı ve riskli binalardan uzak durulması, yüreğimizi yakan yeni can kayıplarına engel olabilmemiz için büyük önem arz ediyor."

Şanlıurfa’da 6 katlı bina çöktü!

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Bakan Nebati'den Şanlıurfa'da yıkılan binayla ilgili açıklama: Ekipler ivedilikle sevk edildi
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