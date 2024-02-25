Bakan Osman Aşkın Bak, çocuklarla horon tepti, penaltı kullandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi ziyaret için bugün Düzce'ye geldi. İlk ziyaretini Düzce valiliğine gerçekleştiren Bakan Bak'ı Düzce valisi Selçuk Aslan ve beraberinde ki heyet karşıladı.

Burada ki ziyaretini tamamlayan Bakan Bak, daha sonra Düzce gençlik merkezini ziyaret ederek faaliyetler hakkında kurum müdürlerinden bilgi aldı.

Sporcularla da sohbet etti. Daha sonra özel gereksinimli çocuklarla birlikte horon oynadı. İdman gerçekleştiren minik futbolcuları da ziyaret eden Bakan Bak, burada çocuklarla sohbet ederek, penaltı kullandı. Ortaya sıcak görüntüler çıktı.