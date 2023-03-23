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Giriş Tarihi: 23.3.2023 13:24

Bakan Özer: 8 bin 959 afetzede öğrenci memleketine döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden diğer kentlere nakil yaptıran öğrenci sayısının 252 bin 829 olduğunu; depremden etkilenen illerdeki okulların açılması ve eğitim öğretimin normalleşmeye başlamasıyla 8 bin 959 öğrencinin memleketlerine geri nakil yaptırdığını açıkladı.

DHA
Bakan Özer: 8 bin 959 afetzede öğrenci memleketine döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afetzede öğrencilerin durumlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Özer, çocukların çadır, konteyner ve prefabrik okullarda öğretmenlerle buluşturulduğunu ve depremin oluşturduğu travmayı sağlıklı şekilde atlatabilmeleri için sahada gece gündüz çalışıldığını kaydetti. Özer, afet bölgesinde eğitim öğretim süreçlerini 3 aşamada planladıklarını belirterek, "1'inci kategoride yer alan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart, 2'nci kategoride yer alan Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'ta eğitim öğretimi başlattık. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da ise eğitim öğretim 27 Mart itibarıyla kademeli olarak başlayacak. Deprem bölgesindeki illerden diğer illere toplam 252 bin 829 öğrenci nakil oldu. En fazla nakil yapılan illerden Ankara'ya 34 bin 441, Mersin'e 23 bin 307, Antalya'ya 22 bin 190, İstanbul'a 19 bin 434, Konya'ya ise 13 bin 665 öğrencimizin naklini gerçekleştirdik. Ancak deprem bölgesinden diğer illere nakil işlemleri artık durma noktasına geldi. Gelinen bu noktada bakanlık olarak deprem bölgesinde hayatı normalleştirmek için eğitim öğretimi normalleştirme çabamız ve okulların açılması sonucunda afet nedeniyle başka illere nakil yaptıran öğrencilerimizin tekrar memleketlerine dönüş nakilleri yaptığını görüyoruz" dedi.

EN FAZLA GERİ NAKİL GAZİANTEP'E
Memleketine geri nakil aldıran öğrencilere ilişkin Bakan Özer, "Gaziantep'e 3 bin 402, Kahramanmaraş'a 1274, Adana'ya 878, Hatay'a 769, Osmaniye'ye 607, Diyarbakır'a 546, Malatya'ya 533, Şanlıurfa'ya 486, Adıyaman'a 345 ve Kilis'e 92 olmak üzere toplam 8 bin 959 öğrencimizin depremden sonra taşındıkları illerden talepleri doğrultusunda tekrar memleketlerine nakillerini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

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Bakan Özer: 8 bin 959 afetzede öğrenci memleketine döndü
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