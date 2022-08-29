Bakan Özer açıkladı: 3.1 milyar lirayı okullarımıza gönderdik

Okulların temizlik elemanı ihtiyacıyla ilgili de çok önemli bir adım attıklarını dile getiren Bakan Mahmut Özer, şunları söyledi:

"Genelde ekim ayında temizlik elemanlarıyla ilgili destek sağlanırdı, geç olurdu. İlk kez 5 Eylül itibarıyla Türkiye'de tüm okullarda 60 bin temizlik çalışanımız göreve başlayacak ve tüm okul ihtiyaçları giderilmiş, ders kitaplarıyla yardımcı kaynaklar okullara gelmiş, temizlik elemanları görevlerine başlamış, okulların küçük onarımlarından temizlik malzemesi, kırtasiyesine kadar her türlü ihtiyacı giderilmiş bir şekilde eğitim öğretime başlamış olacağız."

"Bin 400 bağımsız anaokulu, 10 bin 100 ana sınıfıyla okul öncesi eğitimde de çok önemli bir hizmetle yeni dönemi başlatmış olacağız. Yaklaşık 500 bin yavrumuz okul öncesi eğitimle bu açılan bağımsız anaokulları ve ana sınıflarıyla tanışmış olacaklar" diyen Bakan Özer, yıl sonuna kadar 3 bin anaokulunun tamamlanacağı mesajını verdi.



"BİN 500 KÖY OKULUMUZ EĞİTİM ÖĞRETİME ALMIŞ OLACAĞIZ"



Köylerde atıl duran köy okullarının yeniden eğitim öğretime kazandırılmasına ilişkin yürütülen Köy Yaşam Merkezleri Projesine de değinen Özer, "2022-2023 eğitim öğretim yılı başladığı zaman bin 500 köy okulumuz eğitim öğretime almış olacağız. Bu da uzun vadede özellikle gıda, tarım, hayvancılığın enerji kadar stratejik bir sektör olma potansiyelinin olduğu bir ortamda Milli Eğitim Bakanlığı ön adım alarak köy okullarını köy yaşam merkezleri olarak sadece çocuklar için değil aynı zamanda vatandaşlarımızın halk eğitimi merkezleri üzerinden gelişimlerini tamamlayacakları bir merkez" cümlelerine yer verdi.



Törende söz alan Ankara Valisi Vasip Şahin, okulun bir yılda bitirilmesinin önemli olduğuna dikkati çekti. Ankara'da bir milyon 41 öğrenci olduğunu hatırlatan Şahin, bütün öğretmen ve idarecilerin ciddi bir heyecan içerisinde olduğunu, geleceği inşa etme çabası içerisinde bulunduklarını kaydetti.

Okulun yaptırılmasında emeği geçen ve okula adının verildiği Erman Ilıcak ise, yaptırılan fen lisesinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Türkiye'nin kalkınmasında en önemli şeyin öğrencilerin eğitimi olduğunu söyleyen Ilıcak, bilime ulaşmadaki yolda iş adamlarına önemli rol düştüğünü ifade etti.



Açılışı yapılan Erman Ilıcak Fen Lisesinin hem öğrenciler hem de öğretmenler için hayırlı olmasını dileyen Özer, konuşmasının ardından protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte açılış kurdelesini kesti.