Bakan Özer açıkladı: İşte 2 ayda yapılan kütüphane sayısı

İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan ise "Öğrencilerimiz, çocuklarımız ders çalışıp kitap okuyabilmek için yer arayışındalar. Bu çalışma gençler için çok önemli. Bu yüzden bütün mahallelerde böyle fırsatların olması çok güzel. Kütüphanemiz Beyoğlu'na hayırlı olsun" dedi.