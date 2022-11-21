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Giriş Tarihi: 21.11.2022 12:33 Son Güncelleme: 21.11.2022 12:46

Bakan Özer açıkladı: Öğretmenevlerinde yüzde 30 indirim

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugünden itibaren öğretmenlerin, öğretmenevlerinin restoran ve kafelerinden yüzde 30 indirimli yararlanacağını açıkladı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bakan Özer açıkladı: Öğretmenevlerinde yüzde 30 indirim

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin öğretmenevlerinde yeni bir düzenleme yapıldığını açıkladı.

Bakan Özer, bugünden itibaren öğretmenlerin, öğretmenevlerinin restoran ve kafelerinden yüzde 30 indirimli yararlanacağını açıkladı. Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimizin öğretmenevlerinden yüzde 50 indirimli yararlanması uygulamasını daha önce hayata geçirmiştik. Öğretmenlerimiz, bugünden itibaren 31 Aralık 2022 tarihine kadar öğretmenevlerimizin restoran ve kafelerinden yüzde 30 indirimli yararlanacak" ifadelerini kullandı.

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Bakan Özer açıkladı: Öğretmenevlerinde yüzde 30 indirim
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