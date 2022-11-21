Bakan Özer açıkladı: Öğretmenevlerinde yüzde 30 indirim

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin öğretmenevlerinde yeni bir düzenleme yapıldığını açıkladı.

Bakan Özer, bugünden itibaren öğretmenlerin, öğretmenevlerinin restoran ve kafelerinden yüzde 30 indirimli yararlanacağını açıkladı. Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimizin öğretmenevlerinden yüzde 50 indirimli yararlanması uygulamasını daha önce hayata geçirmiştik. Öğretmenlerimiz, bugünden itibaren 31 Aralık 2022 tarihine kadar öğretmenevlerimizin restoran ve kafelerinden yüzde 30 indirimli yararlanacak" ifadelerini kullandı.