Haberler Yaşam Haberleri Bakan Özer: Deprem bölgesinde 1 milyon 226 bin kişiye psikososyal destek hizmeti verildi
Giriş Tarihi: 2.4.2023 11:32

Bakan Özer: Deprem bölgesinde 1 milyon 226 bin kişiye psikososyal destek hizmeti verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinde yürütülen psikososyal destek hizmetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Özer, afet bölgesindeki 10 ilde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından toplam 1 milyon 226 bin 659 kişiye psikososyal destek hizmeti verildiğini açıkladı.

DHA
Bakan Özer: Deprem bölgesinde 1 milyon 226 bin kişiye psikososyal destek hizmeti verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinde yürütülen psikososyal destek hizmetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Özer, "Depremden hemen sonra afet bölgesindeki 10 ilimizde rehber öğretmen, psikolojik danışmanlarımız tarafından 782 bin 739 öğrenci ve 443 bin 920 de velimiz olmak üzere toplam 1 milyon 226 bin 659 kişiye psikososyal destek hizmeti sunuldu. Bakanlığımızca, depremden etkilenen kişilerin temel fiziksel ya da psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması, olası travma sonrası stres belirtilerinin olabildiğince azaltılması, kısa ve uzun dönemde daha uyum sağlayıcı bir işlevselliğin ve baş etmenin artırılması amacıyla öğrenci, öğretmen ve velilere psikolojik ilk yardım uygulandı. Ayrıca deprem bölgesinden diğer illere giden Bakanlığımız bünyesindeki kurum ve kuruluşlara yerleştirilen öğrenci ve velilerimizle yaklaşık 1 milyon 25 bin görüşme yapılarak psikolojik ilk yardım hizmeti sunuldu" dedi.

"44 NOKTADA DANIŞMA BİRİMİ OLUŞTURULDU"

27 Mart'ta eğitim öğretimin başladığı Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da psikososyal destek hizmetleri çalışmalarına devam edildiğini belirten Özer, "Bu illerde rehberlik ve araştırma merkezlerine bağlı 44 noktada 'Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Birimi' oluşturuldu. Bu birimlerin açılmasıyla birlikte Malatya'da 9 bin 8, Kahramanmaraş'ta 9 bin 849, Hatay'da 12 bin 677 ve Adıyaman'da 4 bin 844 öğrenci ve veliye rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sunulmuştur" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİN DUYGUSAL, AKADEMİK VE KARİYER GELİŞİMLERİ DE ÇALIŞMALARLA DESTEKLENİYOR"

Özer, henüz okulların açılmadığı ilçelerde psikososyal destek hizmetlerinin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birimlerince yürütüldüğüne işaret ederek, "Bu illerimizde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimize yönelik motivasyon, hedef belirleme, sınav kaygısı gibi konularda çalışmalar yapılıyor. Ayrıca rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birimlerince öğrencilerimizin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimleri de yapılan çalışmalarla destekleniyor" açıklamasında bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Seccade saygısızlığına 'suspus' oldular: Kılıçdaroğlu'nun ortakları tepki çeken poza neden sessiz?
SON DAKİKA: İYİ Partili isimden şaşkına çeviren sözler! İsabet eden kurşunlar sonrası neler yaşandı? 'Burada herkes seviniyor'
Nevşin Mengü'den 'Seccade fetvası': Kılıçdaroğlu'nu aklamak için ne yapacaklarını şaşırdılar
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni seccade pozu sözleri: Vatandaşın hassasiyetini 'operasyon' ve 'iftira' olarak niteledi!
SON DAKİKA: CHP, İzmir'de kentsel dönüşümü eline yüzüne bulaştırdı! Bay Kemal 6 ay önce temel attı, bir arpa boyu yol alınamadı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bakan Bilgin açıkladı: Maaşlara vergi ayarı geliyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'li Sağlar, 'AK Parti ve Erdoğan hala birinci' deyince Şirin Payzın şoka girdi! O anlar sosyal medyada viral oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı: CHP zihniyetinin ta kendisi...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Nasıldır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Özer: Deprem bölgesinde 1 milyon 226 bin kişiye psikososyal destek hizmeti verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA