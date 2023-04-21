Bakan Özer: Depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor

Ordu Valiliği tarafından Ordu Öğretmenevi'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. Programa katılan Milli Eğitim Bakanı ve 28. Dönem AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, katılımcıların bayramını tebrik etti. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.



"DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARI İLE SAHADA"

Programda konuşan Bakan Özer, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Bakan Özer, "Deprem gibi büyük felaketlerde herkes canını değil, vatandaşını önceledi. Onların derdine derman olmak için devlet-millet ele ele vererek 11 ilimizde seferber oldular. Ben de Malatya'da 45 gün kaldım ve kardeşlerimiz ile orada beraberdim. Bir taraftan depremin yaralarını sarmak, vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde barınma, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ettik, diğer taraftan da hayatın normalleşmesindeki en ana unsur olan eğitimi bölgede normalleştirmek için çaba sarf ettik. Allah'a şükür hızlı bir şekilde tüm illerimiz toparlandı, toparlanmaya da devam ediyor. Devletimizin tüm imkanları sahada, vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde konteynerlere taşınmasında, kalıcı konutlara taşınmasında ve hayatın eski günlere döndürülmesinde, her türlü imkan orada seferber ediliyor" dedi.