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Giriş Tarihi: 5.2.2023 13:30 Son Güncelleme: 5.2.2023 13:36

Bakan Özer: Tatilde kış okullarından 250 bin öğrenci yararlandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yarıyıl tatilinde ilk kez açılan kış okullarından yaklaşık 250 bin öğrencinin yararlandığını bildirdi. Bakan Özer, "Evlatlarımızın en nitelikli eğitimi alması ve onları yalnız bırakmama adına farklı uygulamaları hayata geçirerek her zaman yanlarında olacağız" dedi...

AA
Bakan Özer: Tatilde kış okullarından 250 bin öğrenci yararlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yarıyıl ilk kez açılan kış okulları kapsamında, bilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımları içeren ücretsiz kurslar düzenlendi.

81 ildeki 5 bin 845 kurs merkezinde 14 bin öğretmenle yürütülen kış okulları kapsamında, 22 binden fazla kurs açıldı. Öğrenciler, kursların oldukça öğretici ve eğlenceli olduğunu, bu sayede eksikliklerini de tamamlama imkanı bulduklarını ifade etti.

BİLSEM'lerde, bilim ve sanat kurslarından da 2 ve 12'nci sınıf aralığındaki tüm öğrenciler faydalandı. Robotik, yapay zeka, yazılım geliştirme, havacılık ve uzay, yenilenebilir enerji, bilimsel araştırma teknikleri, akıl oyunları gibi alanlarda 55 farklı atölye, Türkiye'nin farklı bölgelerinde öğrencilerle buluşturuldu.

"FARKLI UYGULAMALARLA HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIZ"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Bakan Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak geçen yaz ilk defa yaz okulları açmıştık. Yarıyıl tatilinde de yine 4 farklı alanda bilim, sanat, matematik ve İngilizce kış okulu açtık. Kış okullarına öğrencilerimiz çok yoğun katılım sağladı. Yaklaşık 250 bin öğrencimiz bu kurslardan faydalandı. Evlatlarımızın en nitelikli eğitimi alması ve onları yalnız bırakmama adına farklı uygulamaları hayata geçirerek her zaman yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

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Bakan Özer: Tatilde kış okullarından 250 bin öğrenci yararlandı
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