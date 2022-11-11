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Giriş Tarihi: 12.11.2022

Bakan Özer’den öğrencilere tavsiye: Bol bol dinlenin ve kitap okuyun

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Bakan Özer’den öğrencilere tavsiye: Bol bol dinlenin ve kitap okuyun
Yaklaşık 19 milyon öğrenci için ilk ara tatil 14-18 Kasım'da yapılacak. Öğrencilere seslenen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bol bol dinlenmenizi, en iyi dostunuz olan kitaplarla vakit geçirmenizi ümit ediyorum" dedi. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki yaklaşık 19 milyon öğrenci için 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili pazartesi günü başlayıp cuma günü sona erecek. Bakan Özer, hafta sonu ile birlikte dokuz güne ulaşan tatilde öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Bol bol dinlenmenizi, en iyi dostunuz olan kitaplarla vakit geçirmenizi ümit ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz ve kıymetli öğretmenlerimiz, mutlu ve güzel bir tatil geçirmenizi diliyorum" dedi.

DERS ZİLİ 21 KASIM'DA ÇALACAK
Ara tatilin ardından öğrenciler, 21 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak. 12 Eylül 2022'de başlayan eğitim-öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek. Öğretmenler de tatil döneminde mesleki çalışma programlarını, çevrim içi olarak Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yapabilecek. ÖBA'da yeni eğitim konularının yanı sıra geçmişten bugüne yayınlanmış 77 eğitim başlığı yer alacak. Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak.

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Bakan Özer’den öğrencilere tavsiye: Bol bol dinlenin ve kitap okuyun
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