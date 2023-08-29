Bakan Özhaseki: Bundan sonra çok dikkat edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki bir takım ziyaretler gerçekleştirmek üzere bugün Kocaeli'ye geldi. Sabah saatlerinde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl başkanlığını ziyaret eden Bakan Özhaseki daha sonra Türkiye'nin en büyük çevre projesi olarak adlandırılan ve İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesi şantiye alanınız ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen projenin şantiye ziyaretinde Bakan Özhaseki'ye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Sami Çakır Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve Saffet Sancaklı, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus eşlik etti.

DÜNYANIN SAYILI PROJELERİNDEN

Bakan Özhaseki şantiye alanını gezmeden önce KBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç'ten bilgi aldı. Özhaseki proje ile ilgili şu ifadelere yer verdi; "Sizlerin de bildiğiniz üzere çevre bakanlığı ve büyükşehir belediyesinin ortak projesi mayetinde körfezin dip kısmında biriken çamuru denizden alıyoruz. Bu alanda yeni bir Marmara dipten dirilişe kavuşsun diye bir çalışma başlattık. Avrupa'da ve dünyada sayılı çevre projelerinden.

"TEMİZLİĞE BAŞLADIK"

Bakanlık olarak uygulamakta olduğumuz en büyük projenin başındayız. 11 bin 500 kilometre kare alana sahip olduğu gibi çevresinde 20 milyon insan da Marmara ile ilişkili şekilde. Her türlü Türkiye'nin bağımlı olduğu bir bölge. Çok iyi biliyorum bu bölgeyi. Geçmişteki sıkıntılara tedbir alınamadığı için müsilaj belası ile karşı karşıya kaldık. Ekosistemi bozuyor. Onların üzerini çamur kaplayınca oksijen de yok oluyor. Mogan Gölünde benzer bir tehlike ile karşı karşıya kaldık. Bu gemilerle de aynı şekilde temizliğe başladık.

"BAKANLIK OLARAK YÜRÜTTÜĞÜMÜZ EN BÜYÜK PROJE"

Temizlenmiş alanda yeniden hayatın başladığını yeni balık türlerinin oluştuğuna şahit olduk. Bu yüzden acilen yapılması gereken bir proje. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte karar verdik ve çalışmalar yerinde gidiyor. Buradan 33 milyon metreküp çamur çıkarılacak. Marmara yıllar öncesindeki haline geri dönecek hayat tekrar canlanacak. Bu bizim bakanlık olarak yürüttüğümüz en büyük projelerin başında geliyor. Yanlış işlerin yapılmasına izin vermeyeceğiz. Başkanlar milletvekilleri bu konuda hassasiyet gösteriyor teşekkür ediyorum.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

Üzerinde yaşadığımız bu Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak geçiyor. Ama yerin altı hareketli. Deprem riski var. Kimse deprem olmaz diye düşünmesin her an her yerde olabilir. Büyük bir dikkatle bu işi sürdürmemiz icap ediyor. Bu işi yapmazsak çok elimizi dizimize vururuz. 99 öncesi yapılan depremler istismara uğramaz ise hiçbir şey olmaz. Biz bakanlık olarak o bölgelerdeki yetkileri kullandık ve kullanmaya devam ediyoruz. 4 kırmızı çizgimiz var. Fay hatlarının olduğu yerde bina yapımına izin vermiyoruz. Dere yataklarına yapı yapılmaması gerekiyor. Zemin sıvılaşması. Son olarak da bundan sonra mühendislik hesaplarından başlayarak sıfır tolerans uygulanacak.

150 MİLYON

Zamanında yapılan ihmallerin nelere mal olduğunu gördük. Bundan sonra çok dikkat edeceğiz ve 8 şiddetinde deprem olsa da evimizde güvenle oturacağız. Burası birinci etap. Devamı gelecek. Akabinde de bir daha kirletilmemesi için elimizden geleni yapacağız. Zaten bakanlıkta izlediğimiz bir sistem var. Oradaki cezalar da çok ağır. Geçen 150 milyon ceza yazılan gemi sahibi itiraz etmiş. O zaman kirletmeyeceksin. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Belediyeler yapıyor valilik yapıyor."