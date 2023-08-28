Bakan Özhaseki: “Bölünmüş yolu 6 bin kilometreden 29 bin kilometreye çıkardık”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehit Mustafa Şimşek Bulvarı Malatya Yolu Bağlantısı Açılış Töreni'ne katıldı. Kayseri'nin gelişimi, deprem bölgesindeki durumlar konusunda değerlendirmeler yapan Bakan Özhaseki, önemli mesajlar verdi. Konuşmasında, Kayseri ile iftihar ettiğini dile getiren Özhaseki, "Allah'a şükür bugün Kayseri'nin gelmiş olduğu noktada belediyelerimizin müthiş bir emeği var. Elbette ki iş aleminin çabası, gayreti, organize sanayilerde, serbest bölgelerde kurmuş olduğu fabrikaların çok faydası var. Ama Belediyelerimiz de bu işte adeta bir dinamo görevi gördü. Dün 3-5 tane parkın işgalli olduğu, borçlu belediyelerin olduğu bir ortamdan bugün Allah'a hamdolsun kasasında parası olan üretim yapan çok güzel işler yapan bir belediye haline geldi." diye konuştu.

"200 BİN KONUTUN İNŞAAT İHALESİ YAPILDI"

Deprem bölgesindeki duruma ilişkinde bilgiler veren Bakan Özhaseki, "Efendim zor zamanlardan geçiyoruz. Gerçekten belki yüz yıl deniyor ama bin yılın afetiyle karşı karşıya kaldık. 18 tane ilimiz, tam 14 milyon insanımız bu depremden çok etkilendi. 850 bin civarında bağımsız birim yani konut, dükkan, iş yeri, depo, vesaire yıkıldı. Bunların hepsinin yapılması lazım. Sadece bu binalar için gerekli olan para 110 milyar dolar civarında. Bunların altından kalkmak kolay değil. 200 bine yakın konutun ihalesi yapıldı, işler devam ediyor. Naçizane benim geliştirdiğim 'Yerinde Dönüşüm' projesinde de 200 bine yakın vatandaş 'evet siz bizi destekleyin. Biraz hibe para verin. Biraz da kredi verin. Evinimi biz yaparız' dedi. Onlar da başlıyor. Her hafta bir yerde temel atmaya devam ediyoruz. Bunların altından kalkacağız Allah'ın izniyle. 200 bin konut demek kocaman bir şehir demek 1 milyon nüfuslu bir şehir demek. Allah'a hamdolsun, bizler çalışıyoruz gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BÖLÜNMÜŞ YOLU 6 BİNDEN 29 BİNE ÇIKARDIK

AK Parti iktidarında bölünmüş yol sayısını 6 binden 29 bine çıkardıklarını belirten Özhaseki, "Bugün bir yol açılışındayız. Burayı sadece bir cadde olarak görmeyin. Yol medeniyet demektir. Eğer yol olmazsa bu işin altyapısı yapılmamış olur. Ve Türkiye'ye mesela turist gelmez. Yatırımcı gelmez. Ve birçok işe ulaşılamaz. O ulaşılamadığı için de Türkiye'nin altyapısı hazırlanmamış olur. Bizim iktidarımız döneminde bir iki tane sade rakam vermek istiyorum. Sadece 6 bin kilometre bölünmüş yol varken 29 bin kilometreye çıkardık. Dile kolay. Osmangazi Köprüsü'nü, Çanakkale Köprüsü'nü ve üçüncü boğaz köprüsünü biliyorsunuz. Avrupa'yla Asya'yı yerin altından bağlayan yollarımızı, tren yollarını biliyorsunuz. İzmir'e kadar giden ve Ankara'dan başlayarak Adana'ya ve Kayseri'ye uzanan otobanların hepsinin farkındasınız. Ve açmış olduğumuz tünellerle ulaşımı da çok rahat bir hale getirdik. Allah'a hamdolsun biz bu altyapıyı hazırladık. Ömrümüz hizmetle geçiyor. İnsan odur ki bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Bizim de hizmetimiz bu şekilde devam edecek. Hizmet siyasetini önceliyoruz. Biz hizmet etmek istiyoruz ve şimdiye kadar da Allah razı olsun. Sizden bu hizmeti gördüğünüz için destek veriyorsunuz. İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızda varsınız Cenabı Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki ve beraberindeki davetliler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehit Mustafa Şimşek Bulvarı Malatya Yolu Bağlantısı açılışını gerçekleştirdi.