Bakan Soylu, 2022 Kış Tatbikatına katıldı! "Afet anında hepimiz oradayız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da AFAD'ın 2022 Kış Tatbikatına katıldı. Erzurum Konaklı Kayak Merkezinde düzenlenen tatbikata 40 ilden 803 personel katıldı.

AFAD başta olmak üzere arama ve kurtarma alanında bir çok Sivil Toplum Kuruluşu ve kamu kurumunun katıldığı tatbikat, İçişleri Bakanı Soylu'nın tören alanına girmesi ile başladı.

Bakan Soylu ilk olarak tatbikata katılanlarla bir araya geldi. Tatbikat ile ilgili AFAD'ın brifingini dinleyen Soylu, ardından alanda geçerek, arama kurtarma tatbikatını izledi. Yıl içinde yapılacak 11 tematik tatbikattan Erzurum'da düzenlenen ilki, 41 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 205, diğer kamu kurumlarından 181, STK ve AFAD gönüllülerinden 115 kişi, 2 K9 timinden oluşan 803 personel, 70 araç, 6 kar motoru ve 9 paletli araçla gerçekleştiriliyor. Tatbikatta yaklaşık 300 gözlemci ve destek personeli de hazır bulundu. Aşırı kar nedeniyle yaşanan olumsuzluklara müdahaleyi içeren senaryo üzerinden gerçekleştirilen tatbikatta, yola düşen çığ sonucu mahsur kalanların snowtrack kullanılarak kurtarılması, çığ altında kalanlara kısa sürede ulaşılması ve elektrik kesintisi nedeniyle telesiyejde kalanların güvenli alanlara sevk edilmeleri canlandırıldı. Senaryoda, tipi nedeniyle mahsur kalanların helikopterle kurtarılması ve Konaklı Kayak Merkezi'ndeki vadinin tepe noktasına kurulacak havai ip hattı ile mahsur kalan kişilerin güvenli alanlara nakli, yoldan çıkan bir araca yerel itfaiye birimlerince müdahale edilmesi de bulundu.

"12 SEDYELİ HELİKOPTER AMBULANSLAR OLUŞTURUYORUZ"

Tatbikat sonrası kameraların karşısına geçen Bakan Soylu, Afeti beklemediklerini ve her an hazır olduklarını söyledi. Soylu; "Bu yıl 54 bin 302 tatbikat yapacağız. Alt başlıkta birçok tatbikatı beraber geçekleştireceğiz. Tatbikat yaparken son iki yılda birçoğunu gerçeklik olarak yaşadık. Bunu burada da yaşadık. Tüm bunları yaşarken bunlara hazırlıklı olmak zorundayız. Afet öncesi hazırlık afet esnasına müdahale ve afet sonrası iyileştirme. Tüm bunlar için koordinasyonu en üst noktada tutmalıyız. Afeti beklemeden 2025 yılında bitebilecek bir programı 2021 yılı sonunda tamamladık. Bu ülkemiz açısından çok önemlidir. Eksik ve aksaklıkları görüp ona göre adım atıyoruz. İstanbul da büyük bir deprem olduğu zaman sadece bize ambulanslar değil ambulans helikopterler lazım. Tek sedyeli helikopterler yetmeyeceğini biliyoruz. 12 sedyeli ambulanslar oluşturduk" dedi.

ESKİDEN DEVLET YÖNETİCİLERİ AFET YERİNE EN SON GİDERLERDİ

Bakan Soylu, eski dönenmelerde olası afetlerde devlet yetkililerinin en son gittiğini ver artık bu görüntülerin olmadığını söyledi. Soylu; "Siyah beyaz televizyonları biz gördük. O zamanlar da afet olurdu. Devlet de müdahale ederdi ama devlet yöneticileri en son gidenler olurdu. Meselenin ilk anından itibaren tüm ekiplerle olay yerindeyiz. Eskiden nerede bu devlet diye görülen manzaralar şimdi yok. Allah devlete zeval vermesin sonuçlarla karşılaşıyoruz. Allah afetlerle bizi karşı karşıya tutmasın ama biz her an olacak gibi hazır olmalıyız. Afeti beklememeliyiz. Afet bilgisi hayat bilgisidir. Çocuklarımız bu yaşta alacakları ufak bir afet bilgisi yarın belki hayat kurtaracaktır. Biz hayırlı bir işin takımıyız. Birbirimizi sahada çok güveniyor ve destek veriyoruz. 54 302 tatbikat yaparak da milletimizi afete hazırlıyoruz. 2022 bittiği andan itibaren afet eğitimlerini tamamlamış bir millet anlayışını sağlamlığız" dedi.