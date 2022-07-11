Bakan Soylu, acı haberi duyurdu: "3 günde trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetti"

İçişleri Bakanlığı 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 81 İl Valiliğine, karayollarında alınacak trafik tedbirleri ile ilgili genelge de karayollarında trafik denetimlerinin 7 Temmuz'da başlayıp 18 Temmuz'a kadar devam edeceği belirtilmişti. Ülke genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip, 210 bin 352 personel görev alıyor.

3 GÜNDE 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı sürecinde trafik kazaları sonucu yaşamını yitiren vatandaşların sayısını paylaştı. Bakan Soylu, "Arefe günü 8, bayramın 1. günü 8, bayramın 2. günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var" şekilde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Soylu ayrıca, trafik kurallarına uyması ve emniyet kemerini ihmal edilememesi konusunda uyarıda bulundu.