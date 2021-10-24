Giriş Tarihi: 24.10.2021 09:42 Son Güncelleme: 24.10.2021 09:49

Bakan Soylu açıkladı: Kritik operasyonda tüfek, el bombası ve patlayıcı düzenek ele geçirildi İHA

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çukurca sınırından sızan 2 teröristin hava desteği ve kara operasyonuyla ele geçirildiğini bildirdi. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda o teröristlerden ele geçirilen mühimmatları da paylaştı. Buna göre bir saldırı hazırlığının önlenmiş olduğu da değerlendirildi.

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çukurca sınırından sızan 2 teröristin hava desteği ve kara operasyonuyla ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Yüksekova'ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi: Çukurca sınırından sızan 2 terörist; J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor" ifadelerini kullandı.