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Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:59 Son Güncelleme: 23.12.2021 12:22

Bakan Soylu açıklamıştı... İşte ele geçirilen o zehirler...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bakan Soylu açıklamıştı... İşte ele geçirilen o zehirler...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Kahraman Polislerimize tebrikler” diyerek açıkladığı uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi. 28 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 1 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu satıcılarına Şişli, Avcılar, Küçükçekmece, Kartal, Başakşehir, Bağcılar, Pendik, Çatalca ve Esenyurt'ta peş peşe seri operasyonlar düzenledi. Son bir ayda düzenlenen operasyonlarda; yılbaşı öncesi satılarak piyasaya sürülmesi hedeflenen 1 tona yakın uyuşturucu madde ve 546 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Son operasyonlarda 238 kilogram Eroin maddesi, 199 kilogram Esrar maddesi, 30 kilogram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 21 kilo 900 gram Metamfetamin maddesi bulundu. 28 şüpheli gözaltına alındı ve 12'si tutuklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Kahraman Polislerimize tebrikler" diyerek açıkladığı uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

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Bakan Soylu açıklamıştı... İşte ele geçirilen o zehirler...
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