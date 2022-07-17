Bakan Soylu: Bayram tatilinde kazada ölen sayısı 64

GEÇEN YIL 900 BİN KİŞİ GEÇTİ, BU YIL 1,5 MİLYON



Soylu, Bolu'dan Anadolu'ya ve İstanbul istikametine geçen araç sayısının önceki bayram tatillerinde 900 bin seviyesindeyken gece 12 itibarıyla bu rakamın 1 milyon 500 bini geçtiğini ifade etti. Soylu, geçmiş bayram tatillerine oranla yüzde 50'nin üzerinde bir trafik yoğunluğu artışı olmasına karşın trafik kazalarında da ciddi bir azalmanın olduğunu belirtti. Bakan Soylu, "Şu ana kadar 6 yaya ölümü var. Motosiklet kazaları bizim için önemliydi, şu ana kadar da 8 motosiklet kazasından ölen vatandaşımız var. Aslında kritik noktalarımızı belirledik. Türkiye'de kaza kara noktası olarak belirlediğimiz 20 nokta var. Allah'a hamdolsun şu ana kadar bu 20 noktada ölümlü kaza söz konusu değil. Bu da bizim açımızdan önemli" dedi.



'EMNİYET KEMERİ TAKMA ORANI YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE'



Bakan Soylu, Türkiye'nin trafik standartlarının yükseldiğini belirterek, "Özelikle emniyet kemeri konusunda bu bayramda da yaptığımız denetimlerde otoyollarda, otobanlarda ve şehirlerarası yollarda yüzde 90'ın üzerinde bir emniyet kemeri takma alışkanlığının geliştiğini büyük bir sorumlulukla ifade etmek istiyorum. Bu nedenle de vatandaşımıza teşekkür etmek isterim şehir içerisinde oran yüzde 80'ler civarında inşallah onu da hem denetimlerimizle, hem eğitimlerle hem de rehberlikle beraber arttıracağız. Bu esnada yine önemli yaptığımız işlerden bir tanesi. Otobüs terminallerinden çıkışta bütün otobüsleri kontrol etmektir. Maalesef orada tüm otobüs firmaları ile konuşmamıza, onları uyarmamıza rağmen bazı disiplinsizlikler ve kural ihlalleri görüyoruz. O otobüs firmaları da takip ediyorlar. Biz de takip ediyoruz. Yollarda denetim yapıyoruz. Şu ana 1600 üzerinde otobüs demiştik ama 2 binin üzerinde otobüsü kontrol ettik. Bazı memurlarımız sivil olarak otobüslere biniyorlar ve kontrol ediyorlar. Bunu da memnuniyet verici bir gelişme olarak ifade etmek isterim. Otobüste yolcularımızın emniyet kemeri taktığını büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Buna devam etmeleri gerekir. Yani kurallara uymaları gerekir. İnşallah bu yapılan emekler boşa gitmez. Heba olmaz. Bizden sonraki nesiller de bu trafik kurallarına uyar" diye konuştu.