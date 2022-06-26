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Giriş Tarihi: 26.6.2022 11:51 Son Güncelleme: 26.6.2022 11:51

Bakan Soylu CHP'li Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı

AA
Bakan Soylu CHP’li Özel’e 1 milyon liralık tazminat davası açtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. İşte detaylar...

Bakan Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı açıklamada, sosyal medya paylaşımıyla doğrudan müvekkilinin şahsını hedef alan asılsız isnat, iftira ve hakaretlerde bulunan, kişilik haklarını ihlal eden Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Kızılca, Özel hakkında, "hukuksal temelden, siyaset ahlakından ve edebinden yoksun" paylaşımı nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminata hükmedilmesi, kınanma ve manevi tazminat kararının en yüksek tirajlı 5 gazetede yayınlanması talebiyle manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.

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Bakan Soylu CHP'li Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı
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