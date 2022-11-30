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Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:08 Son Güncelleme: 30.11.2022 11:18

Bakan Soylu daveti geri çevirmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antakya Belediyesi personelinin davetini geri çevirmeyerek belediyeye ziyarette bulundu. Belediyede Bakan Soylu’yu, Başkan Vekili Orhan Namık Mursaloğlu, karşıladı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Bakan Soylu daveti geri çevirmedi

İl genelinde uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik şafak vakti düzenlenen kökünü kurutma operasyonu yönetmek için Antakya'ya gelen İçişleri Bakanı Soylu, operasyonla ilgili Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde (KGYS) yaptığı basın toplantısının ardından merkezden çıkarken belediye hizmet binasının penceresinden Bakan Soylu'ya el sallayarak belediye ye davet ettiler. Belediye personelini kırmayan Bakan Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyetle birlikte Antakya Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Soylu'yu belediyede başkan vekili Orman Namık Mursaloğlu karşıladı. Bakan Soylu'ya ziyaretinin anısına bir şilt veren Mursaloğlu, ziyaretinden dolayı Bakan Soylu'ya teşekkür etti., Belediye personeli ile bir hatıra fotoğrafı çektiren Soylu, belediyeden ayrıldı.

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Bakan Soylu daveti geri çevirmedi
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