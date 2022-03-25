Bakan Soylu, Diyarbakır’da El Cezeri sergisini açtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ünlü İslam alimi ve sibernetiğin kurucusu olarak kabul edilen El Cezeri'nin 13'üncü yüzyılda kaleme aldığı makine çizimlerinin çalışır makinelere dönüştürüldüğü ve Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin yer aldığı 'Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi'nin açılışına katıldı.
Açılışta konuşan Soylu, şöyle dedi: "Piri Reis'ten Harezmi'ye, İbn-i Sina'dan Cezeri'ye kadar hem fennin hem ilmin hem tekniğin maneviyatını bu medeniyette yoğuran bir anlayışın, güçlü bir karakterin evlatlarıyız. Barışı ve bu savaşın bitmesini kendisine sorumluluk hisseden yegane ülkelerden birisiyiz. Çünkü barışın, huzurun, kardeşliğin, hem insanlığa hem geleceğe hem de geçmişin bıraktığı mirasa sahip çıkabileceğini bilen bir anlayışın çocuklarıyız. Ancak barış ve huzurda bunları meydana getirebilirsiniz. Ancak barışta bilginin peşinden gidebilirsiniz, doğru üretimde bulunabilirsiniz. Aksi takdirde bunu gerçekleştiremezsiniz. Kargaşanın içerisinde üretemezsiniz. Sabah kalktığınızda endişeyle 'Acaba bugün hangi karmaşa ve kargaşayla, kaosla olacağım, okula gidebilir miyim, üniversiteye gidebilir miyim?' diye endişe içerisinde olursanız, bilimden, tarihinizden, size bırakılanlardan, emanet edilenlerden koparsınız. O zaman derdiniz bir tek şeydir, o da 'Acaba ne zaman huzur içerisinde olabilirim?' düşüncesinin peşinden koşmaktır."
"DÜNYA'YA GÜÇLÜ BİR SES VERMEMİZ GEREKİR"
Ukrayna ve Suriye'de ölen çocuklara dikkat çeken Soylu, "Hep birlikte dünyaya güçlü bir ses vermemiz lazım ve güçlü olmamız lazım. Yapacak çok işimiz var. Ama şu soruyu sormak isterdim. Bombaların altındaki Suriye, İran, Irak'ta çocuklar yıllarca sıkıntı altında kalmış, Afganistanlı çocukların hiç böyle bir şeyi düşünebilme kabiliyeti var mıdır?
Ülkelerinden başka ülkelere gitmek zorunda kalan Ukraynalı çocukların böyle bir kabiliyeti var mıdır? Okul, üniversite, bilim düşünebilirler mi? Bir şey yapmaya çalışıyorlar dünyada. Lütfen bu tuzağa düşmeyelim. Nefreti, düşmanlığı artırmaya çalışıyorlar. Bizim yolumuz belli. Dünyayı bir iyilik dünyası haline getireceğiz ve orada ilmin, insanlara faydalı olmanın peşinden yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Soylu, AFAD Birlik Müdürlüğü, 10 İl müdürü ve 1433 personelimin katılımı ile yapılan arama kurtarma tatbikatına katıldı.