Bakan Soylu, Diyarbakır’da El Cezeri sergisini açtı

Açılışta konuşan Soylu, şöyle dedi: "Piri Reis'ten Harezmi'ye, İbn-i Sina'dan Cezeri'ye kadar hem fennin hem ilmin hem tekniğin maneviyatını bu medeniyette yoğuran bir anlayışın, güçlü bir karakterin evlatlarıyız. Barışı ve bu savaşın bitmesini kendisine sorumluluk hisseden yegane ülkelerden birisiyiz. Çünkü barışın, huzurun, kardeşliğin, hem insanlığa hem geleceğe hem de geçmişin bıraktığı mirasa sahip çıkabileceğini bilen bir anlayışın çocuklarıyız. Ancak barış ve huzurda bunları meydana getirebilirsiniz. Ancak barışta bilginin peşinden gidebilirsiniz, doğru üretimde bulunabilirsiniz. Aksi takdirde bunu gerçekleştiremezsiniz. Kargaşanın içerisinde üretemezsiniz. Sabah kalktığınızda endişeyle 'Acaba bugün hangi karmaşa ve kargaşayla, kaosla olacağım, okula gidebilir miyim, üniversiteye gidebilir miyim?' diye endişe içerisinde olursanız, bilimden, tarihinizden, size bırakılanlardan, emanet edilenlerden koparsınız. O zaman derdiniz bir tek şeydir, o da 'Acaba ne zaman huzur içerisinde olabilirim?' düşüncesinin peşinden koşmaktır."