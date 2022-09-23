Bakan Soylu, Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü’nde görev alacak personeli kabul etti

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Soylu, 2022 Dünya Kupası'nda Katar Polis Gücü'nde görev alacak danışman ve koordinasyon personeliyle bakanlıkta bir araya geldi.
Türkiye'nin görevlendirdiği 3 binden fazla emniyet personeli, Katar'ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık arasında düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına destek olacak.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, 2022 Dünya Kupası'nda, Katar Polis Gücü'nde görev alacak danışman ve koordinasyon personeli kabul etti @EmniyetGM pic.twitter.com/vBKX5j0fkC— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 23, 2022