Bakan Soylu duyurdu! Tokatlı şehidimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Mayıs'ta Tokat'ta binlerce kişilik kalabalığa Cumhuriyet Meydanındaki mitigden seslenmişti. Konuşmasında terörle mücadelede net mesajlar veren Bakan Soylu, 28 Nisan'da şehit edilen ve Tokat'ta toprağa verilen Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz'e konuşmasında yer vermişti. Mardin'in Nusaybin ilçesinde çatışmada Jandarma Gündüz'ün şehit olmasının ardından Bagok Dağında başlatılan Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu başlatıldı.

JANDARMA MEHMET GÜNDÜZ'Ü ŞEHİT EDEN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakan Soylu o teröristin etkisiz hale getirildiğini yaptığı paylaşımla şöyle duyurdu: "Söz verdik! Bu ülkenin dağlarında terörü bitirmeye Diyarbakır İl Bölge Komutanlığı koordinesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin Bagok Dağında başlatılan Şehit Jandarma mensupları ile çıkan çatışmada 1 te Üstçavuş Mehmet Gündüz Operasyonunda PKK/KCK terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin 28 Nisan 2023 tarihinde yaşanan çatışmada Kahraman Jandarma'mız Mehmet Gündüz'ü şehit eden terörist olduğu belirlendi."