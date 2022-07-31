Bakan Soylu Esenyurt’ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı

Selden zarar gören ev ve iş yerleri ile İrşad Camisi'nde de incelemelerde bulunan Soylu, su baskınına uğrayan İstanbul Siirt İli Pervari İlçesi ve Köyleri Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine gitti. Selden etkilenen vatandaşlar ve esnafla sohbet eden Soylu, taşan Haramidere'nin çevresinde de incelemelerde bulundu.