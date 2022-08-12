İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik çok önemli bir operasyon düzenledi. Tespitleri İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri yaptı. İstihbarat Polisleri'nin tespitlerine göre; bölücü terör örgütü PKK'nın sözde "Özel Kuvvetler Timi" içerisinde faaliyet yürüten ve bölücü terör örgütü PKK içerisinde "Xalit Seydo Botan Gever" kod adını kullandığı tespit edilen 26 yaşındaki Mehdi Mıhçı'nın terör saldırısı düzenlemek üzere İstanbul'a geldiği tespit edildi.



ÜZERİNDE SAHTE KİMLİK DE BULUNDU



2014 yılında bölücü terör örgütü PKK'nın kırsal alanına katılan ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan Mehdi Mıhçı'nın bölücü terör örgütü PKK'nın içerisinde örgüt üyelerine bomba eğitimi verdiği iddia edildi. Üzerinden Nur Muhammed Bultan adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan Mehdi Mıhçı, yanında bulunan Civan A. (26) ile birlikte İstanbul'un Fatih İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olduğu saptanan Kerem Ş. (43) de Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul'a getirildi. Mehdi Mıhçı adlı teröristin yakalanma anının fotoğrafları ve keşif görüntüleri ortaya çıktı.

Bakan Soylu "İstanbul Emniyet Müdürlüğü'müze tebrikler" notuyla duyurmuştu! Böyle keşif yapmış | Video



"İSTANBUL EMNİYETİ'NE TEBRİKLER"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonunu "Emniyet İstihbarat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'müze tebrikler" notuyla paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen "Seydo Botan Gever" kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla ve sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı" yazdı.