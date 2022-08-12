Haberler Yaşam Haberleri Bakan Soylu “İstanbul Emniyet Müdürlüğü'müze tebrikler" notuyla duyurmuştu! Böyle keşif yapmış
Giriş Tarihi: 12.8.2022 17:38 Son Güncelleme: 12.8.2022 18:00

Bakan Soylu “İstanbul Emniyet Müdürlüğü'müze tebrikler" notuyla duyurmuştu! Böyle keşif yapmış

Bölücü terör örgütü PKK üyesi üç kişi yakalandı. Gözaltına alınan teröristler arasında; bölücü terör örgütü PKK içerisinde örgüt üyelerine bomba eğitimi verdiği ve terör saldırısı düzenlemek üzere İstanbul'a geldiği iddia edilen terörist de var. İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi'nin başarılı operasyonunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Emniyet İstihbarat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'müze tebrikler" notuyla paylaştı. O teröristin keşif görüntüleri ortaya çıktı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bakan Soylu “İstanbul Emniyet Müdürlüğü’müze tebrikler notuyla duyurmuştu! Böyle keşif yapmış

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik çok önemli bir operasyon düzenledi. Tespitleri İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri yaptı. İstihbarat Polisleri'nin tespitlerine göre; bölücü terör örgütü PKK'nın sözde "Özel Kuvvetler Timi" içerisinde faaliyet yürüten ve bölücü terör örgütü PKK içerisinde "Xalit Seydo Botan Gever" kod adını kullandığı tespit edilen 26 yaşındaki Mehdi Mıhçı'nın terör saldırısı düzenlemek üzere İstanbul'a geldiği tespit edildi.

ÜZERİNDE SAHTE KİMLİK DE BULUNDU

2014 yılında bölücü terör örgütü PKK'nın kırsal alanına katılan ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan Mehdi Mıhçı'nın bölücü terör örgütü PKK'nın içerisinde örgüt üyelerine bomba eğitimi verdiği iddia edildi. Üzerinden Nur Muhammed Bultan adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan Mehdi Mıhçı, yanında bulunan Civan A. (26) ile birlikte İstanbul'un Fatih İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olduğu saptanan Kerem Ş. (43) de Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul'a getirildi. Mehdi Mıhçı adlı teröristin yakalanma anının fotoğrafları ve keşif görüntüleri ortaya çıktı.

Bakan Soylu "İstanbul Emniyet Müdürlüğü'müze tebrikler" notuyla duyurmuştu! Böyle keşif yapmış | Video


"İSTANBUL EMNİYETİ'NE TEBRİKLER"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonunu "Emniyet İstihbarat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'müze tebrikler" notuyla paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen "Seydo Botan Gever" kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla ve sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı" yazdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM AİS giriş ile Üniversite yerleştirme 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Son dakika: Muharrem İnce ifşa etmişti! Merdan Yanardağ canlı yayında itiraf etti: CHP ve İYİ Parti'den para alıyoruz
YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu ve hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?
Son dakika | Avrupa kararırken Başkan Erdoğan'dan Türkiye'yi parlatacak talimatlar!
Son dakika: Eşler arasındaki 'erotik film' davasında Yargıtay'dan kritik karar
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Tarım Kredi marketlerinde indirim 15 Ağustos'ta başlıyor
Türkiye afet bölgelerini adeta yeniden inşa etti; Almanya'da isyan: Kaderimize terk edildik
YKS tercih sonuçları ÖSYM sonuç sistemi üzerinden sorgulanıyor! Üniversite yerleştirme 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
'Mangır' krizinde itiraf geldi ancak CHP ve İYİ Parti'de sessizlik!
MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 11 Ağustos 2022 Masterchef 10. önlüğü kim aldı, dünkü düelloyu kim kazandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Soylu “İstanbul Emniyet Müdürlüğü'müze tebrikler" notuyla duyurmuştu! Böyle keşif yapmış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA