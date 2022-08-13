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Giriş Tarihi: 13.8.2022 09:44

Bakan Soylu: İstanbul'a yük taşıyan araçta 107 kilo skunk ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman SoyluDiyarbakır'dan İstanbul'a yük taşınan aracın şüphe üzerine takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonda, 107 kilo skunk ele geçirildiğini, 4 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

DHA
Bakan Soylu: İstanbul’a yük taşıyan araçta 107 kilo skunk ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'dan İstanbul'a yük taşınan aracın şüphe üzerine takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonda, 107 kilo skunk ele geçirildiğini, 4 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Diyarbakır'dan İstanbul'a yük taşıyan şüpheli aracın takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonda 107 kilogram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltında. Kocaeli Emniyetimize ve narkotik birimlerimize tebrikler" dedi.

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Bakan Soylu: İstanbul'a yük taşıyan araçta 107 kilo skunk ele geçirildi
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