Haberler Yaşam Haberleri Bakan Soylu, Pakistan İçişleri Bakanı Khan ile görüştü
Giriş Tarihi: 28.8.2022 17:08 Son Güncelleme: 28.8.2022 17:18

Bakan Soylu, Pakistan İçişleri Bakanı Khan ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah Khan ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistanlı mevkidaşı Rana Sana Ullah Khan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Soylu, Pakistan İçişleri Bakanı Khan’a şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel afeti sebebiyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Bakan Soylu, Pakistan İçişleri Bakanı Khan ile görüştü

Selden etkilenen afet bölgelerine insani yardımın ulaştırılması için oluşturulan hava koridorunun devam edeceğini kaydeden Bakan Soylu, yardım dağıtımı, çadır kentlerin oluşturulması ve sahada ihtiyaçların tespit edilmesi için AFAD Başkan Yardımcısı başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan 10 kişilik ekibin bölgeye gönderildiğini de bildirdi.

AFAD'ın, Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu Başkanlığıyla da sürekli irtibat halinde olduğunu söyleyen Bakan Soylu, insani yardım malzemelerini taşıyacak trenin yarın bölgeye hareket edeceğini vurguladı.

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Bakan Soylu, Pakistan İçişleri Bakanı Khan ile görüştü
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