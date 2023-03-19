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Giriş Tarihi: 19.3.2023 16:46 Son Güncelleme: 19.3.2023 16:50

Bakan Soylu, “Şanlıurfa’da sel mağdurlarına ilk ödemeler yapıldı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa’da sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara ilk ödemelerin gerçekleştirildiğini açıkladı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bakan Soylu, “Şanlıurfa’da sel mağdurlarına ilk ödemeler yapıldı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'da selin etkili olduğu bölgede vatandaşları ziyaret etti.

Mağdur vatandaşlarla yakından ilgilenen Soylu, ilgili tüm kamu birimlerinin büyük bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

"Vatandaşımızı yalnız bırakmadık" diyen Soylu, sel mağdurlarına ilk ödemelerin yapıldığı bilgisini verdi. Soylu, "Ödemelerin ilkini evlere yaptık. Daha sonra eşyaları da Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde gerçekleştireceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde selde kayıp olan tır sürücüsü Emin Ergün'ün arama ve kurtarma çalışmasını yapan ekipleri ziyaret ederek konu hakkında ekiplerden bilgi aldı.

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Bakan Soylu, “Şanlıurfa’da sel mağdurlarına ilk ödemeler yapıldı”
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