Bakan Soylu’dan Babacan’a “Baykar” tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Baykar" ile ilgili yaptığı yorumlarla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

İnsansız hava araçlarının Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdiğinin altını çizen Bakan Soylu, "Hele Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştiricidir. Saldıranlar, ya ajandır, ya haindir, ya embesildir... Ordumuza kimyasal silah iftirası atan bir kişiye 'Geçmiş olsun' diyebilen, bu sıfatların hepsini üzerinde taşır. Amerika'nın çocukları, Çaresiz zübükler..." ifadelerini kullandı.