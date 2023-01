Bakan Soylu’dan İzmir’de önemli açıklamalar: 29 Ekim 2023’te bir tek terörist kalmayacak!

Soylu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile Kınık Belediyesi ortaklığında Kınık Öğretmenevinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Muhtarlık Kurumunu Güçlendirme Çalıştayı"nda, terörle mücadele konusunda yürütülen çalışmalardan bahsetti. Terör alanlarının temizlendiğini dile getiren Soylu, şöyle konuştu: "Gabar Dağı bugün sadece temizlenmekle kalmadı bir taraftan petrol çıkıyor, bir taraftan da dünyanın en önemli kömür kaynakları bulunuyor. Bingöl terörden temizlendi. 100 milyon ton demir cevheri bulundu. Yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırım yapılıyor. Bir taraftan Orta Doğu'nun en büyük lojistik merkezi Diyarbakır'a kuruluyor. Diyarbakır'ın 3 tane sanayi sitesi var, 450 yatırımcı bugün sırada 'ne olursunuz bitirin ve yatırım yapacağız' diyor. Türkiye'deki bu gelişmeleri duyan Türkiye karşıtları fitneciler, fesatçılar ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Hangi iftirayı atacaklarını şaşırıyorlar." diye konuştu. Gençlere seslenen Soylu, büyüdükleri dönemde Türkiye'nin böyle olmadığını, liderlerin alaşağı edildiğini, "acaba yarın ne olacak" diye de endişe ettiklerini kaydetti.

GELECEK NESİLLERE AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR TÜRKİYE BIRAKACAĞIZ

Gelecek nesillere bırakacakları Türkiye'nin ayakları üzerinde duracağını anlatan Soylu, "Bu aynı zamanda etrafındaki coğrafyaya umut olan bir Türkiye'dir. Dünyadaki problemleri çözmeye çalışan bir Türkiye'dir. Söylediği söz adalet hükmünde olan bir Türkiye'dir ve bundan daha iyisi olacaktır." ifadelerini kullandı. Bundan 100 yıl önce bu milleti tarihten silmek için toplanmış Batı dünyasının tükenmişliğin eşiğinde olduğunu savunan Soylu, birilerinin bu ifadesine katılmayabileceğini ancak her meselenin parayla çözülmediğini salgın sürecinde gördüklerini dile getirdi.

UÇAKLARLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

İngiltere'nin 30 bin göçmeni ülkesinden geri gönderemediğini aktaran Soylu, Türkiye'nin ise geçen yıl yakaladığı 125 bin kaçak göçmeni uçaklarla ülkelerine gönderdiğini, 2016'dan bugüne kadar da 425 bin kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini vurguladı.

"EROİNİN, BONZAİNİN ROTASI DEĞİŞTİ"

Avrupa ve ABD'nin uyuşturucuya teslim olduğunu, Türkiye'nin ise bu konudaki mücadelesinin sürdüğünü anlatan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Eskiden 4 kilo eroinin 3 kilosu batıda, 1 kilosu ise doğu sınırında yakalanıyordu. Şimdi biz 4 kilodan 3 kiloyu Türkiye sınırına girerken doğu sınırında yakalıyoruz. Eroinin, bonzainin rotası değişti. Türkiye'ye artık çoğunlukla giremiyor. Akdeniz rotasından başka rotalardan başka ülkelere doğru gitmek durumunda kalıyorlar. 81 vilayetimizi riske göre ölçüyoruz. Bütün ilçelerimizi risklere göre ölçüyoruz. 62 vilayetimizde kanalizasyondan atık alıyoruz. Ne kullanılıyor, ne kadar kullanılıyor? Her yakaladığımız kişiye anket yapıyoruz. Ne zaman başladın? Annen var mı? Ailen var mı? Baban var mı? Kim başlattı? Sana kim verdi? Nerede kullanıyorsun? Bütün bunların üzerinden politikalarımızı geliştiriyoruz. Dünyada böyle bir şey söz konusu değil. Adım adım takip ediyoruz."

AMANOSLAR'DA TEK BİR TERÖRİST YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörü ve kaynağını da yok edeceğiz talimatıyla "İnlerine gireceğiz." dediğini ancak bu söze inanmayanların "Aynı her şey eskisi gibi devam edecek." dediğini anlatan Soylu, bugün hemen Suriye'nin yanı başında olan Hatay'dan, Mersin'den, Adıyaman'a kadar, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana dahil olmak üzere Amanosların terörle mücadele tarihinde ilk kez tertemiz, 1 tek terörist olmadığını kaydetti. Cudi Dağı'nı temizlediklerini, geçen gün belki de bu bölgenin en keskin yerlerinden birisi olan Tuşimiya Vadisi'ne gittiklerini anlatan Soylu, "Elinizi atıyorsunuz toprağın üzerinde kömür var, 6 bin 500 kalori. Yıllarca bizi bunlardan yoksun bıraktılar. Şimdi çıldırıyorlar. Niye? Türkiye kendi arabasını yapıyor, TOGG. Şimdi çıldırıyorlar. Karadeniz'de Türkiye kendi gazını çıkarıyor. Ne olacak? Martın sonundan itibaren göreceğiz. Daha fazla çıldıracaklar. Bir tane dergi değil, bin tane dergi de olsa Türkiye'nin önüne geçemeyecekler, engelleyemeyecekler." dedi.

"BU ÜLKENİN DAĞLARINDA PKK'LI BİR TEK TERÖRİST KALMAYACAK"

Soylu, Karadeniz'de 1 tek terörist kalmadığını, Türkiye'de de 105 civarında terörist kaldığını aktardı. Geçen gün 6 teröristin daha etkisiz hale geldiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti: "29 Ekim 2023'te, yani Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'na adım atmaya başladığımız ilk günde bu ülkenin dağlarında PKK'lı bir tek terörist kalmayacak. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bundan 5-6 yıl önce neler söylediler. Çünkü onlar İHA'ların, SİHA'ların, profesyonelleşen jandarma gücümüzün, Mehmetçiğimizin, polisimizin neler yapabileceklerini göremediler. Bugün Tendürek Dağı'nda PKK terör örgütü yok. Allah'ıma şükürler olsun ay yıldızlı bayrağımız var. Her yerde biz varız. Sadece ocak ayı içerisinde şu ana kadar kışın 120 tane barınak ve sığınağı tarumar ettik. Kar, yağmur, çamur, kış, soğuk eksi 40-50 derece hiçbir önem taşımıyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti, bu mücadeleyi eden kahramanlarına, evlatlarına her türlü teçhizatı, her türlü mühimmatı, her türlü desteği ortaya koyabilecek kabiliyetlere kapasiteye ulaşmıştır. Bambaşka bir noktaya geldik. Hep beraber sağladık bunu." diye konuştu.

UYUŞTURUCUNUN KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ

Bakan Soylu, gençleri korumak için uyuşturucunun kökünü kurutacaklarını dile getirdi. İzmir'de bugün 225 uyuşturucu satıcısına yönelik 5 aylık projeli operasyon yapıldığını hatırlatan Soylu, "202'sini gözaltına aldık. Diğerlerini de alacağız. Tam 5 aydır arkadaşlarımız takip ediyor. Geçen yıl 2 bin uyuşturucu satıcısı ve imalatçısını tutuklattık. Bu yıl İzmir'e söylüyorum enselerinde olacağız. Kökünü kurutana kadar devam edecek. 100 kere gelmem gerekiyorsa 100 kere geleceğim. İpin ucunu yakaladık. Ben ipin ucunu yakalamadan emin konuşmam. İlk kez rakamlar aşağıya düşmeye başladı. Kullanıcı rakamları dahil olmak üzere ilk kez satışa ulaşan rakamlar dahil olmak üzere çok büyük kırılmalar yaşanıyor." şeklinde konuştu.

"ŞIRNAKLILAR DİYOR Kİ 'ESKİDEN BATMAN PETROL ŞEHRİYDİ ŞİMDİ ŞIRNAK PETROL ŞEHRİ"

300 yıldır sömürge politikası izleyen Batı'nın yediğinin diyetini bugün ödemeye başladığını ifade eden Soylu, şu ifadelere yer verdi: "Yıllar yılı terörle mücadele ettik. Darbelerle Batı'nın politikalarıyla mücadele ettik ama yine de ayakta kaldık. Düne kadar IMF memurlarına bile ses çıkaramayan Türkiye, bugün hem kendi insanına hem de dünya mazlumlarına ümit olabilmektedir. Türkiye Yüzyılı inşallah hem kendimiz hem de dünya için refah, mutluluk ve istikrar ürettiğimiz bir yüzyıl olacaktır. Son günlerde birkaç kez Şırnak'a gittim. Şırnaklılar diyor ki 'eskiden Batman petrol şehriydi şimdi Şırnak petrol şehri'. Yani terör dağlardan temizlenince durduğunuz yerde çok kaliteli petrol çıkıyor. Bu daha başlangıç. Önümüzdeki günlerde inşallah Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Şehit Jandarma Esma Çevik kızımızın isminin verildiği o bölgede çok önemli müjdelere daha inşallah bizimle paylaşır. Tüm beklentimiz o."

TARİHSEL BİR DÖNÜŞÜM YAPTIK

Muhtarlarla ilgili tarihsel bir dönüşümü yaptıklarını aktaran Soylu, şimdiye kadar 29 önemli adım attıklarını kaydetti.Muhtarların kendilerine çok büyük destek verdiklerini belirten Soylu, gelecek günlerde Milli Eğitim Bakanlığı ile muhtarlarla ilgili çok önemli bir projenin de duyurusunu yapacaklarını söyledi. Toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekilleri Cemal Bekle ve Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Genel Sekreteri Osman Aydemir, Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ayşe Taylan ve Türkiye genelinden yaklaşık 350 muhtar katıldı.