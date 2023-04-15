Bakan Soylu’dan polise kadro, jandarmaya promosyon müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "CHP, bu ülkenin meşru bir siyasi partisidir. Bir gayri meşruyu, PKK'nın enkazını CHP'nin taşıması ve Millet İttifakı'nın taşıması bu ülkenin tarihi bir ayıbıdır. Siyasi tarihin en önemli ayıplarından bir tanesidir. Bunu millete izah edemezsin. '100 yıllık Cumhuriyet ile hesaplaşacağız' diyorlar. 'Tutsaklarımızı serbest bırakacağız' diyorlar. Ne zaman? Seçim kazanıldığı akşam. Terör örgütü her şeyi söyleyebilir ama bunların, meşru bir siyasi parti CHP'nin PKK'nın enkazını taşıması doğru değildir. 'Bütün FETÖ'cüleri 15 Mayıs'ta başlatacağız' diyen ben değilim. Bundan sakınmıyorlar. CHP ve Millet İttifakı bundan sakınmıyor. Millet İttifakı bunun içerisindedir. Türkiye bugünlere kolay gelmedi. Bugün Türkiye sınırlarının içerisinde dağlarda 88 terörist kaldı. Gündüz vakti evlatlarımızı katlettiler. Benim ilk gittiğim şehit olayıydı. Biz nereden geldiğimizi biliyoruz. Tekrar o günlere geri mi döneceğiz. Bu ülkede belediyeler HDP'deydi ve belediyeleri PKK yönetiyordu. Bana kimse hikaye anlatmasın. Ben sahadan geliyorum" ifadelerine yer verdi.



Tarihin en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Bakan Soylu, "İstikametimizden, rotamızdan sapmadık. Dünyanın en büyük sınaması göç sınamasıdır. Suriye'de gezen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. 2 milyon Afgan'ın İran sınırında nasıl bekletildiğini bildiğim için söylüyorum. 3 milyon 420 bin Suriyeli var. 550 bin Suriyeli geri dönmüştür. 239 bin Suriyeli vatandaş olmuştur. Suriyeli Türkmenleri de artık vatandaş yapmaya başladık. 10 bini aşkın Uygur Türkünü vatandaş yaptık" şeklinde konuştu.



"Yayınlanan genelgeye rağmen 12-36 mesai uygulaması İstanbul ve Ankara dahil pek çok ilde uygulanmıyor" söylentilerine de cevap veren Bakan Soylu, "Uygulanıyor, ben polisimin ve jandarmamın dinlenmesini istiyorum. Polislere 10 bin kadro daha açılacak. Polislere doğudan sonra istediği yere gitmesini sağlıyoruz" dedi.



Bakan Soylu ayrıca, "Uzman çavuşlarla ilgili Meclis'in elinde çalışma var. Önümüzdeki dönem yasalaşacak. Polis promosyonları yapıldı. 27 bin artı ek 2500 lira promosyon harcamaları var" diye konuştu.