Bakan Tekin’den kritik uyarı: Dijital dünyada çocukların mahremiyeti tehlikede

İstanbul'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen zirvede, yapay zekâ, eğitim teknolojileri ve dijital dönüşümün geleceği masaya yatırıldı. Yaklaşık 20 ülkeden eğitim bakanları, bakan yardımcıları ve üst düzey temsilcilerin katıldığı organizasyonda Türkiye'nin eğitim teknolojileri alanındaki yükselişi de dikkat çekti.

ÇOCUKLARIN HER TIKLAMASI İZ BIRAKIYOR

Bakan Tekin, çocukların dijital ortamda yaptığı her hareketin geride bir veri bıraktığını vurgulayarak, bu verilerin son derece hassas bilgiler içerdiğini söyledi. Tekin, çocukların izlediği videolar, kullandığı uygulamalar, yaptığı aramalar ve çevrim içi tercihleri üzerinden çok geniş bir profil oluşturulabildiğine dikkat çekti. Bu nedenle dijitalleşmenin yalnızca teknik altyapı ya da teknoloji yatırımı olarak ele alınamayacağını belirten Tekin, meselenin aynı zamanda etik, pedagojik ve toplumsal bir boyut taşıdığını ifade etti.

YAPAY ZEKÂ EĞİTİMİ DEĞİŞTİRİYOR

Tekin, yapay zekânın artık eğitim sistemlerinde köklü bir dönüşüm başlattığını söyledi. Bilginin üretiminden öğrenme süreçlerine, ölçme-değerlendirmeden eğitim yönetimine kadar her alanın bu dönüşümden etkilendiğini belirten Tekin, eğitim dünyasının bu değişime hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Tekin, dijital çağın sunduğu imkânlardan yararlanırken çocukların düşünme becerilerini, iradelerini ve değer dünyalarını korumanın da aynı derecede önemli olduğunu söyledi.

TEKNOLOJİYE TESLİM OLMADAN İLERLEME

Tekin, teknolojiyi tamamen reddeden yaklaşımların da teknolojiye sınırsız teslimiyetin de doğru olmadığını belirtti. Çocukların çağın gerekliliklerinden kopmadan ancak kendi kimliklerini koruyarak yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, dijital araçların insanın yerine geçen değil, insanı güçlendiren unsurlar olması gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE KENDİ ALTYAPISINI KURUYOR

Zirvede Türkiye'nin eğitim teknolojileri alanındaki yatırımları da öne çıktı. Bakan Tekin, Türkiye'nin artık yalnızca teknolojiyi kullanan değil, kendi altyapısını, yazılımını ve içerik ekosistemini geliştiren ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Tekin, bu alandaki tecrübenin uluslararası platformlarda paylaşılabilecek seviyeye ulaştığını da belirtti.

ULUSLARARASI BAŞARI DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim alanındaki akademik başarısına ilişkin uluslararası verileri de paylaştı. OECD verilerine göre Türkiye'nin okullara teknolojik altyapı sağlama konusunda üst sıralarda yer aldığını belirten Tekin, son yıllarda akademik göstergelerde de güçlü bir yükseliş yaşandığını ifade etti. PISA 2022 sonuçlarında OECD genelinde matematik ve fen puanları gerilerken Türkiye'nin fen bilimlerinde puanını artırdığına dikkat çeken Tekin, matematikte de seviyesini koruduğunu söyledi.

TIMSS'TE TARİHİ YÜKSELİŞ

TIMSS 2023 sonuçlarına göre Türkiye'nin 4'üncü sınıf matematik alanında puanını en fazla artıran ülke olduğunu vurgulayan Tekin, fen bilimlerinde ise tüm ülkeler arasında 4'üncü, OECD ülkeleri arasında 2'nci sıraya yükseldiğini belirtti.

KÜRESEL TEKELLERE KARŞI ADİL ALTERNATİF

Zirvede konuşan YEĞİTEK Genel Müdürü Mustafa Canlı da eğitim teknolojilerinin artık yalnızca teknik destek aracı olmadığını, küresel bir pazara dönüştüğünü söyledi. Canlı, eğitime giren her dijital arayüzün arkasında bir pedagoji ve öğrenci tasavvuru bulunduğunu belirtti. Canlı, teknolojik gücü etik sorumlulukla dengelemenin ve eğitimde küresel tekellere karşı toplumların kendi değerleriyle var olabileceği adil alternatifler üretmenin ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.