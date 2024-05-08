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Giriş Tarihi: 8.5.2024 01:24

Bakan Tekin'den öldürülen okul müdürü için başsağlığı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla vurularak öldürülen, özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi

AA
Bakan Tekin’den öldürülen okul müdürü için başsağlığı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oktugan'ın uğradığı "menfur saldırı" sonucu vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu elim hadiseyi kınıyor, merhum eğitimcimiz İbrahim Oktugan'a yüce Allah'tan rahmet; ailesi, öğrencileri, mesai arkadaşları ve velilerimize sabır diliyorum. Hepimizi derinden etkileyen bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması ve eğitim ortamlarının daha güvenli alanlar olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Bakan Tekin'den öldürülen okul müdürü için başsağlığı mesajı
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