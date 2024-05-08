Bakan Tekin’den öldürülen okul müdürü için başsağlığı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oktugan'ın uğradığı "menfur saldırı" sonucu vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu elim hadiseyi kınıyor, merhum eğitimcimiz İbrahim Oktugan'a yüce Allah'tan rahmet; ailesi, öğrencileri, mesai arkadaşları ve velilerimize sabır diliyorum. Hepimizi derinden etkileyen bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması ve eğitim ortamlarının daha güvenli alanlar olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."