Bakan Tunç açıkladı: Tanju Özcan’a soruşturma başlatıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Suriyelilere yönelik insani olmayan hukuksuz uygulamalarına dair Fatih Altaylı'ya suç ikrarı niteliğinde açıklamalarda bulundu. Özcan, Suriyelilerin iş yerlerinin ruhsatlarını hukuksuz bir şekilde iptal ettiğini, Arapça tabelaları ise bir gecede kaldırdığını, hukuksuz bir şekilde nikâh ücretlerine ve sulara zam yaptığını belirtti. Özcan'ın suç ikrarı niteliğindeki bu açıklamalarına ilişkin bir grup hukukçu ve avukat, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve Özcan hakkında Türk Ceza Kanunu 257. madde kapsamında "Görevi Kötüye Kullanma" suçundan hakkında ceza talep etti.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDIĞINI İKRAR ETTİ

İhbarda bulunan Yakup Özünver'in avukatları Ömer Faruk Ceylan, Zübeyir Cengiz Yılmaz, Mehmet Mustafa Özünver suç duyurunda, programın moderatörü tarafından yöneltilen 'Bu yaptıklarınız hukuksuz muydu?' sorusuna Özcan'ın "Hukuksuzdu. İdari yargıya gitselerdi kazanırlardı." şeklinde yanıt vererek, eylemlerinin bilerek ve isteyerek hukuka aykırı şekilde gerçekleştirildiğini ikrar ettiği ve bu ifadelerin kamu gücünün kişisel ve keyfi amaçlarla kullanıldığını gösterdiği belirtildi. Yapılan suç duyurunda Özcan'ın Bolu Belediye Başkanın, kamu görevinden kaynaklanan yetki ve sorumluluklarını hukuka aykırı bir şekilde kullanarak görevi kötüye kullanma suçunu alenen ve kasıtlı olarak işlediği ve katıldığı medya programında bu eylemlerin hukuksuz olduğunu açıkça kabul ettiği ifade edildi.

ÖZCAN, KAMU DÜZENİNE OLAN İNANCI ZAYIFLATTI

Özcan'ın hukuka aykırı uygulamalarını bir başarı ve etkili bir yönetim biçimi gibi sunduğunun altı çizilen suç duyurunda "Söz konusu ikrarlar, Özcan'a tanınan yetkilerin kötüye kullanıldığını açıkça ortaya koydu. Bu durumun cezasız bırakılması, toplumda adalet duygusunu zedeler. Nitekim, Belediye Başkanlarının görevlerini kötüye kullanmaları, halkın hukuk devletine ve adalete olan güvenini sarsar. Vatandaşlar, kamu otoritelerinin keyfi kararlar aldığını ve bu kararların hukuk çerçevesinde denetlenemediğini düşünmeye başladıklarında, kamu düzenine olan inancın zayıflaması kaçınılmaz hale gelir. Kamu görevi yürüten kişilerin etik değerlere uygun davranmaları, toplumun genel ahlaki yapısının korunması açısından kritik bir öneme sahiptir. Belediye başkanlarının görevi kötüye kullanması, toplumsal ahlaki normlara zarar verir ve benzeri davranışların yaygınlaşmasına zemin hazırlar. İzah olunan sebeplerle, delillerin toplanarak Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesi kapsamında kalan 'Görevi kötüye kullanma' suçu ve savcılığınız tarafından Re'sen tespit edilecek diğer suçlara ilişkin İddianame tanzim edilmesini ve kamu davası açılmasına karar verilmesini bilvekåle talep ederiz" denildi.

BAKAN TUNÇ AÇIKLADI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.