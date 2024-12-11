Bakan Tunç, bugünkü yargı sistemini eleştirilenlere seslendi: İyi ki bugünkü yargı sistemi var

TBMM Genel Kurulunda Adalet Bakanlığının 2025 Yılı Bütçe Görüşmelerinde Konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugünkü yargı sistemini eleştirilenlere seslendi.

Bakan Tunç, "Bugün eleştirdiğiniz yargı sistemi eğer 1961'de 27 Mayıs'ta iş başında olsaydı Adnan Menderes ve arkadaşları asılmazdı. Darağacına gitmezdi. Beğenmediğiniz bugünkü yargı sistemi 12 Eylül 1980'de iş başında olsaydı 'bir sağdan bir soldan' diye gençlerin yaşı büyütülerek darağacına gönderilmezdi ve hesap sorulması bugünlere kalmazdı. Bağımsız ve tarafsız olmamakla suçladığınız bugünkü yargı sistemi, 28 Şubat'ta iş başında olsaydı o üniversite birincisi olan başörtülü kızlarımızı, o kürsülerden ağızları kapatılarak yaka paça atmaya kimse cesaret edemezdi. Vesayetçilerin, darbecilerin koruyucu ve kollayıcısı olan 27 Mayıs'ta merhum Menderes'e 'seni buraya tıkan kuvvet böyle istiyor' diyen, 28 Şubat'ta adeta cübbelerini darbeci vesayetçilerin önüne seren yargı anlayışı eğer 15 Temmuz'da iş başında olsaydı bugün hiçbirimiz burada olmazdık" ifadelerini kullandı.

İYİ Kİ BUGÜNKÜ YARGI SİSTEMİ VAR

"İyi ki bugünkü yargı sistemi var. İyi ki 15 Temmuz'da iş başındaymışlar. İyi ki darbecilere karşı milletiyle beraber dik durdular. Adeta savaştılar. Demokratik hukuk devletinin yanında oldular. Milli iradenin yanında oldular. İşte hazmedilemeyen de bu" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı. "Bundan böyle yargı hiç kimsenin arka bahçesi olmayacak. Yargı, milletin yargısı olmaya devam edecek"