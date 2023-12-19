Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç son noktayı koydu...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ankara'da gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde;

SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLUNUN KAZASI

Bu kazayla ilgili olarak yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Bu görüntüyle ilgili adli tıptan rapor gelmişti. Şimdi bu rapor eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi noktasında ek rapor için dosya adli tıp kurumuna gönderildi. Oradan ek rapor bekliyoruz ve ona göre Cumhuriyet Savcılığımız kusur durumu tespit edildiği anda hızlı bir şekilde iddianame sürecini tamamlayacaktır.

ARABULUCULUK SİSTEMİ

Kira ile ilgili yüzde 25 sınır getirilmişti. Kira sözleşmeleriyle ilgili arabuluculuk başlattık. Kira ile ilgili süreçlerde vatandaşlarımız dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilmişti. Arabuluculuk sistemi başarıyla devam ediyor. Toplumsal barışa hizmet eden bir durum söz konusu. Yargının da iş yükünün azaldığını söylemek mümkün. Arabulucuk sisteminin kira fiyatlarının düşmesine de bir katkı sağladığı görülüyor.

"GENEL AF GÜNDEMDE DEĞİL"



Adalet Bakanı Yılmaz, 8. yargı paketinde herhangi bir af ile ilgili hususun gündemde olmadığını dile getirdi.



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